L’importanza della digitalizzazione del processo editoriale e commerciale

Nell’era tecnologica i processi interni alla maggioranza dei settori, tra cui quello editoriale e commerciale, si sono potuti avvalere della digitalizzazione, la quale ne ha rivoluzionato l’assetto.

Infatti, tali processi sono stati ottimizzati in quanto maggiormente efficaci e mirati, nonché personalizzati. Dunque, si tratta di un passaggio importante per cercare di migliorare i risultati della propria azienda: ecco in cosa consiste e quali sono i vantaggi.

Profilazione di lettori ed inserzionisti

Tra i principali vantaggi ottenuti dalla digitalizzazione del processo editoriale e commerciale c’è l’opportunità di effettuare una profilazione di lettori ed inserzionisti. Infatti, durante la navigazione è possibile raccogliere i dati demografici, nonché le preferenze di lettura di ciascun individuo, e gli editori così ottengono delle informazioni mirate allo scopo di creare dei contenuti ad hoc.

D’altronde, l’obiettivo primario è quello di soddisfare le esigenze del pubblico, migliorandone l’esperienza di lettura. Parallelamente, gli inserzionisti identificano il target di riferimento e preparano degli annunci pubblicitari dedicati, e in tal modo si viene a creare un ecosistema editoriale e commerciale fruttuoso per chiunque.

Personalizzazione della User Experience

Molte aziende si rivolgono ad apposite agenzie per ottenere la digitalizzazione del processo editoriale e commerciale, proprio perché risulta estremamente conveniente.

Uno dei punti di riferimento online è possibile scoprirlo sul sito https://www.willbit.com/, professionisti i quali si occupano proprio di curare tali esigenze.

Uno dei vantaggi di maggior impatto è senz’altro la possibilità di personalizzare la User Experience, poiché grazie all’uso costante di algoritmi e intelligenza artificiale, gli editori possono elaborare i contenuti sulla base degli interessi mostrati dagli utenti.

In tal modo, per questi ultimi l’esperienza di navigazione diventa coinvolgente, mentre gli inserzionisti possono preparare degli annunci pubblicitari legati proprio agli interessi dei lettori. Insomma, generando delle interazioni positive, i risultati commerciali vengono ottimizzati.

Ampliamento della gamma pubblicitaria digitale

Per ciò che concerne l’ambito pubblicitario, grazie alla digitalizzazione gli editori sono in grado di fare un uso diverso e consapevole dei diversi canali di distribuzione, tra cui i siti web e i social media, così da raggiungere il pubblico di riferimento. Infatti, ogni strategia di marketing elaborata dagli inserzionisti può avvalersi di un canale pubblicitario differente, a seconda delle esigenze e degli obiettivi.

Inoltre, l’ampliamento della gamma pubblicitaria digitale ha dato vita a nuove declinazioni di annunci, tra cui quelli video e quelli nativi, offrendo un coinvolgimento maggiore agli utenti; la pubblicità viene così perfettamente integrata con l’esperienza di lettura.

Monitoraggio dei tassi di conversione e loyalty di lettori e inserzionisti

Grazie alla digitalizzazione del processo editoriale e commerciale, si possono monitorare i tassi di conversione e della loyalty di lettori e inserzionisti, in quanto gli editori hanno l’opportunità di analizzare qualunque interazione tra gli utenti e i contenuti.

Ciò consente di comprendere l’effettiva efficacia di una o più campagne pubblicitarie, ma di fatto è incredibilmente funzionale anche conoscere i comportamenti degli utenti, così da sviluppare delle strategie editoriali ad hoc. Inoltre, monitorando i tassi di conversione e loyalty si possono identificare facilmente i lettori fedeli da valorizzare attraverso il processo di fidelizzazione: gli si possono offrire contenuti personalizzati, sconti esclusivi e programmi di membership.

Marketing Automation per aumentare acquisti e cross-selling

Per concludere, la digitalizzazione ha consequenzialmente generato l’introduzione del concetto di Marketing Automation, ovvero l’automatizzazione delle attività di marketing per editori e inserzionisti tramite appositi strumenti. In tal senso, è possibile inviare dei messaggi personalizzati o suggerire dei prodotti correlati sulla base degli acquisti effettuati in precedenza da un utente.

Lo scopo è quello di offrire delle promozioni mirate ai consumatori, studiando in anticipo i loro comportamenti, arrivando così ad aumentare gli acquisti e il cross-selling. Infine, va segnalato che gli editori possono promuovere i loro contenuti aumentando la visibilità di alcuni di essi, seguendo le preferenze degli utenti.