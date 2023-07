Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla cartomanzia: obiettivi, carte e come si svolge una sessione

La cartomanzia è l’arte divinatoria utile per avere delle generiche indicazioni sul futuro di una persona. Tale processo avviene per deduzione, e viene compiuto da una cartomante professionista la quale fa uso di un particolare mazzo di carte, che possono essere sia da gioco che i famosi tarocchi.

Si tratta di un’arte che ha sempre avuto fascino storicamente parlando, in concomitanza con l’esoterismo, e i meccanismi sono stati tramandati perciò nel corso dei secoli. Tuttavia, le informazioni a riguardo non sono così diffuse, e la maggioranza delle persone non conoscono gli obiettivi, le tipologie di carte e la modalità con cui avviene una sessione di cartomanzia. Per fornire una guida utile: ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla cartomanzia.

Gli obiettivi della cartomanzia

La cartomanzia coincide perfettamente con l’arte divinatoria perché ha come obiettivo prefissato quello di rivelare le generalità future legate ad un individuo.

La cartomante, tramite le carte e delle informazioni preliminari riguardanti l’approccio alla vita della persona richiedente, quindi le sue attitudini e il carattere, riesce a tirar fuori delle risposte più precise con un processo deduttivo.

Dunque, va da sé che non si tratta di una scienza vera e propria, bensì di un meccanismo simil logico che possa far riflettere un soggetto su sé stesso.

Infatti, non tutti si conoscono bene, e in tal senso una cartomante può fungere da guida, svelando all’individuo in questione ciò che potrebbe accadere nell’immediato dati i presupposti caratteriali e i precedenti più generici. Si tratta di dare importanza alle sfaccettature nei vari contesti quali le relazioni interpersonali, gli hobby e il lavoro, così che il richiedente possa arrivare a contemplare sé stesso.

Come si svolge una sessione di cartomanzia

Una sessione di cartomanzia non è breve, ma presuppone dei meccanismi ben collaudati per cui si arriva al conseguimento dell’obiettivo sopraindicato. La cartomante professionista ascolta in primo luogo quelle che sono le abitudini quotidiane del richiedente, le sue attitudini e il suo approccio caratteriale nei vari ambiti; successivamente, viene attuato un processo di deduzione legato all’interpretazione delle carte. Tramite le informazioni ricevute e l’ordine consequenziale con cui vengono estratte le carte, è possibile tirar fuori delle generiche indicazioni sul futuro del soggetto.

Una sessione di cartomanzia può avvenire sia in un qualunque punto per incontrarsi dal vivo, in una sede fisica messa a disposizione dall’agenzia di turno, oppure tramite incontro telefonico previa prenotazione online su di un portale dedicato, tra cui il rinomato Cartomantidellaverita.it.

Ma è giusto specificare che ogni sessione di cartomanzia può avere un esito differente legato alla simbologia delle carte estratte e alla modalità con la quale vengono messe in ordine a partire dal mazzo.

Ad esempio, ci possono essere delle risposte immediate e semplificate date dalla lettura dei simboli impressi su ciascuna carta, oppure delle risposte più complesse quando vengono utilizzate tre carte in rappresentanza del tempo: passato, presente e futuro.

E a proposito delle carte, si esplora di seguito la differenza tra quelle da gioco e i tarocchi.

Carte da gioco e tarocchi: le differenze

Come detto, ogni sessione può svolgersi in maniera diversificata a seconda dell’interpretazione data dalla cartomante ai simboli sulle carte. Ma queste ultime si differenziano tra quelle da gioco e i tarocchi: le prime vengono utilizzate per fornire delle risposte secche e precise riguardo gli eventi futuri e le relative tempistiche; i tarocchi vengono adoperati per fornire i dettagli collegati ai sentimenti e alle situazioni più delicate.

Per quanto riguarda le figure impresse sulle carte, c’è da segnalare anche qui una differenza tra le carte da gioco e i tarocchi, poiché nelle prime è intrinseco un simbolismo maggiormente semplificato, mentre sui tarocchi i simboli sono più spirituali.