L’influenza di Trump sull’economia mondiale

di Redazione 13/01/2017

Ha qualcosa di incredibile come il Presidente eletto Donald Trump ogni giorno faccia parlare di se tutto il mondo e come possa avere influenza sull’economia mondiale. Ricordiamo che mancano ancora 9 giorni al suo insediamento alla Casa Bianca, che non sono molti ma c’è da domandarsi che cosa accadrà quando, una volta insediato, comincerà ad entrare nel vivo della politica economica cominciando a muovere le leve del potere. In questo periodo che è intercorso dalla sua elezione ad oggi, la sua influenza si è già fatta sentire sulle Borse di tutto il mondo, sulle decisioni della Fed, sugli investimenti industriali Americani, anche mettendo serie ipoteche rispetto all’occupazione, con la rinuncia di importanti gruppi industriali ad investimenti al di fuori degli Stati Uniti. Se tanto mi da tanto, ci si può aspettare che l’economia non solo americana ma anche quella mondiale vadano incontro ad una rivoluzione nei quattro anni del mandato di Trump alla guida di quella che è ancora la maggiore potenza ed economia mondiale. L’augurio è che il tutto non si fermi all’esplosione, positiva si intende, dell’economia americana ma che abbia una forte influenza di sviluppo anche delle economie del vecchio continente, magari anche della nostra.

