Listeria nella Porchetta di Ariccia, Ministero ritira il prodotto

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di Porchetta di Ariccia perché contiene listeria. Sul sito ufficiale del dicastero sono riportati tutti i dati del prodotto che appartiene al marchio Fa.Lu.Cioli e la cui data di scadenza è fissata al 31 dicembre 2017.

Porchetta di Ariccia ritirata dal mercato

Il 2017 sarà ricordato per molte cose negative e soprattutto per i richiami alimentari. L'ultimo prodotto richiamato dal Ministero della Salute è la Porchetta di Ariccia contaminata da Listeria, un batterio considerato molto pericoloso. Qualche tempo fa era stata diffusa una bufala sulla presunta contaminazione della passata di pomodoro Mutti che conteneva arsenico, ma nel caso della Porchetta di Ariccia è tutto vero. Il lotto ritirato dal mercato appartiene al marchio Fa.Lu.Cioli, il numero riportato sulla confezione da 150 grammi è 021017 e la data di scadenza 31/12/2017. L'azienda che si occupa della produzione ha sede ad Ariccia, comune di Provincia di Roma, noto appunto per questa specialità gastronomica. L'invito, come sempre, è quello di riportare il prodotto ancora confezionato presso il punto dove è stato acquistato.

Che cos'è la listeria?

La listeria monocytogenes contenuta nella Porchetta di Ariccia è un batterio che si trova nell'acqua, nel suolo oppure nella vegetazione. È considerato pericoloso perché causa la listeriosi, un'infezione che non ha conseguenze rilevanti per la salute tranne in alcuni casi molto rari. La listeria può provocare la meningite, encefalite e grave setticemia, a rischio sono le donne in gravidanza, i bambini e gli anziani. I sintomi sono febbre alta, gastroenterite e affaticamento generale.