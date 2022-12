Il principe Harry e Meghan Markle rilasciano il teaser della loro prossima docuserie Netflix, “Live to Lead”: arriva subito dopo “Harry & Megan”.

“Live to Lead”, nuova docuserie Netflix su Harry e Megan

Il principe Harry e Meghan Markle hanno anticipato la loro prossima docuserie Netflix, “Live to Lead”, con un teaser rilasciato lunedì 19 dicembre, a pochi giorni dalla fine della prima docuserie sulla vita della coppia (“Harry & Megan”).

La serie è divisa in sette parti ed è stata ispirata, secondo quando detto dal duca e la duchessa del Sussex nel teaser, da Nelson Mandela: “Questo [progetto] è stato ispirato da Nelson Mandela, che una volta disse: ‘Ciò che conta nella vita non è il semplice fatto che abbiamo vissuto, è la differenza che abbiamo apportato alla vita degli altri che determinerà il significato della vita che conduciamo‘”.

“Live to Lead” debutterà su Netflix il 31 dicembre 2022.

“Live to Lead”, produzione e cast della nuova docuserie su Harry e Megan

“Live to Lead” è stato ideato e diretto da Geoff Blackwell e prodotto da Blackwell & Ruth, in associazione con The Nelson Mandela Foundation e Archewell, l’associazione del principe Harry e di Megan Markle, entrambi produttori esecutivi.

Nella nuova docuserie Netflix, da come emerge dal primo teaser ufficiale, si parlerà anche di alcune personalità di spicco che hanno avuto ruoli significativi negli ambiti più disparati. Alcuni nomi sono: la giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Ruth Bader Ginsburg; l’attivista per il cambiamento climatico Greta Thunberg; la prima ministra neozelandese Jacinda Ardern; Siya Kolisi, giocatore di rugby sudafricano e attivista per la disuguaglianza sociale; l’icona femminista Gloria Steinem; e l’attivista anti-apartheid sudafricano Albie Sachs.

“Harry & Megan” e “Live to Lead”: le serie di Harry e Megan su Netflix

La docuserie “Live to Lead” arriva subito dopo “Harry & Meghan”, della regista Liz Garbus, che ha presentato interviste con il Duca e la Duchessa del Sussex mentre ripercorreva la loro storia d’amore, la loro vita in California e i loro legami con la famiglia reale britannica.

Si ricorda che il principe Harry e Megan Markle hanno un accordo pluriennale con Netflix per produrre contenuti attraverso il braccio mediatico della loro organizzazione no profit Archewell, prodotta da Story Syndicate in associazione con Archewell Productions e Diamond Docs.