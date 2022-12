Amber Heard pagherà un milione di dollari all’ex marito Johnny Depp dopo aver perso la causa per diffamazione. L’attrice sottolinea che non è di un’ammissione di colpa.

Amber Heard pagherà un milione di dollari a Johnny Depp

Amber Heard ha concluso la sua battaglia per diffamazione con l’ex marito e collega attore Johnny Depp.

L’attrice ha annunciato la sua decisione lunedì in un lungo post su Instagram. Heard ha affermato che la decisione le offre “l’opportunità di emanciparsi da qualcosa che ho tentato di lasciare più di sei anni fa e a condizioni che posso accettare”.

Ha negato tuttavia che si trattasse di un’ammissione di colpa o di un atto di concessione e ha aggiunto che “non ci sono restrizioni alla mia voce che continua ad andare avanti”. Heard si è infatti sempre impegnata nel dare voce a tutte le donne vittime di abusi.

Nella sua dichiarazione, Heard afferma che la sua vita è stata distrutta dal processo, scrivendo: “La denigrazione che ho affrontato sui social media è una versione amplificata dei modi in cui le donne vengono nuovamente vittimizzate quando si fanno avanti. Prendo questa decisione avendo perso la fiducia nel sistema giudiziario americano, dove la mia testimonianza non protetta è servita da intrattenimento e cibo per i social media”.

Cosa è successo tra Amber Heard e Johnny Depp

Amber Heard e Johnny Depp si erano sposati nel 2015 ma hanno divorziato 15 mesi dopo. Nel 2018 Heard ha scritto un editoriale per il Washington Post intitolato: “Ho parlato contro la violenza sessuale e ho affrontato l’ira della nostra cultura. Questo deve cambiare”.

Nel pezzo del Washington Post, l’attrice descrive una storia di abusi subiti fin dalla giovane età e racconta di essere stata molestata e aggredita sessualmente, puntando il dito contro la cultura di Hollywood che protegge i molestatori.

Amber Heard menziona anche alcune sue precedenti dichiarazioni sull’aver subito abusi domestici, definendo se stessa un “personaggio pubblico che rappresenta gli abusi domestici”. Tuttavia, il nome di Johnny Depp non è mai stato fatto.

Nel marzo 2019, Depp ha fatto causa alla ex moglie per 50 milioni di dollari, con l’accusa che, nonostante Depp non sia stato esplicitamente nominato, sarebbe chiaro che Heard si riferiva a lui. L’attore accusa Heard di diffamazione.

Nel maggio 2022, la causa per diffamazione si è conclusa e una giuria si è pronunciata a favore dell’attore.

Le conseguenze della causa Heard-Depp

Nella sua dichiarazione, Amber Heard ha inoltre affermato di essere stata costretta ad affrontare un processo in cui sono state escluse moltissime prove che confermavano la sua testimonianza, un processo in cui “la popolarità e il potere contavano più della ragione”.

“Nel frattempo sono stata esposto a un tipo di umiliazione che semplicemente non posso rivivere”, scrive l’attrice, che definisce il processo “incapace di proteggere me e il mio diritto alla libertà di parola”.

Infine, afferma Amber Heard: “Le donne non dovrebbero affrontare abusi o fallimenti per aver detto la loro verità, ma sfortunatamente non è raro che accada”.