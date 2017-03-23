Home Scienza e Tecnologia L’occhio indiscreto del super autovelox

di Redazione 23/03/2017

Un super Autovelox ha iniziato ad essere presente sul territorio nazionale, per ora soltanto a livello sperimentale su alcune strade ritenute particolarmente pericolose. Telelaser Trucam è per ora posizionato in alcuni punti nel Lazio come la Via Pontina e in Sardegna, nella provincia di Oristano, particolarmente sulla Strada Statale 131. La particolarità di questo apparecchio super tecnologico è quella di poter rilevare la velocità del veicolo verso il quale viene puntato ad una distanza superiore ad un chilometro ed è dotato di una telecamera ad alta risoluzione con un potente Zoom che a tale distanza consente agli Agenti di distinguere chiaramente se il guidatore sta usando il telefonino e se lui e i passeggeri hanno le cinture di sicurezza allacciate. Le immagini vengono filmate e salvate in un potente Hard Disk e possono venire utilizzate in giudizio in Tribunale. L’adozione di questo nuovo strumento è finalizzato s sanzionare le infrazioni che con più frequenza sono alla base di sinistri stradali e di aggravamento delle lesioni personali per mancato utilizzo della cintura. L’apparecchio è in grado di funzionare anche al buio grazie a tecnologia ad infrarossi.

