Lollipop nuovo album, Il grande annuncio a 90' Special

di Redazione 18/01/2018

La puntata di 90 Special andata ieri sera in onda su Italia 1 a ottenuto un grandissimo successo ma non... Il programma è stato anche scenario di un annuncio importantissimo da parte delle Lollipop le quali sono pronto a tornare con un nuovo album. Lollipop popstar pronte per un nuovo successo? Ti ho vissuto gli anni dell'adolescenza nel 90 e nel 2000 ricorda benissimo le popstar Lollipop... Gruppo tutto al femminile è stato protagonista In un certo qual modo del primo e assoluto reality italiano. Dopo svariate selezioni è stato messo insieme il gruppo formato da: Marta Falcone, Veronica Rubino, Marcella Ovani, Dominique Fidanza e Roberta Ruiu. Nonostante l'abbandono di Dominique e Roberta sembra che le altre Lollipop siano pronte per un nuovo successo. Le Lollipop a 90 Special Come abbiamo appena accennato le Lollipop sono la prima girl band nata in Italia attraverso un programma ovvero Popstar, il quale rappresenta In un certo qual modo il "primo" Talent Show. Il gruppo inizialmente formato da cinque ragazze è arrivato all'apice del successo grazie a canzoni come down down down e la partecipazione a Sanremo con il sindaco batte forte. In questi anni Abbiamo avuto modo di vederle prima tutte e cinque insieme e poi man mano sgretolandosi rimanendo soltanto in tre, ovvero Marta, Valeria e Marcella. Le le Lollipop ieri sono stato ospite di Nicola Savino a 90 Special, durante il quale hanno il loro ritorno sulle scene musicali. Lollipop il nuovo album entro 2018? A quanto pare Marta, Valeria e Marcella sono pronto a tornare protagonisti dello scenario musicale italiano. Secondo quanto raccontato ieri sera 90 Special, ospiti di Nicola Savino, le tre cantanti hanno davvero voglia di mettersi in gioco, cantare e magari tornare anche protagoniste dello scenario musicale italiano. Sembrerebbe infatti che le Lollipop stanno già lavorando al nuovo album che potrebbe uscire entro 2018. Complice di questa nuova iniziativa è stata la popolarità ritrovata grazie a The winner is di Gerry Scotti. Le Lollipop a 50 Special hanno dichiarato: "Crediamo ancora le progetto Lollipop, Vogliamo metterci in gioco anche per i fan che ci credono ancora con noi".

