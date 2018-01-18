Caricamento...

Picco di influenza imprevisto: il virus resiste al vaccino

18/01/2018

Un virus che obbliga milioni di italiani a restare a letto. Secondo gli esperti si tratta dell'epidemia peggiore degli ultimi 15 anni, il responsabile è un virus, Yamagata B che resiste al vaccino.

Epidemia influenza: picco gennaio 2018

Cresce l'epidemia influenza nel nostro Paese e i numeri raggiunti fanno paura. Nessuno infatti si aspettava un picco così alto. Il responsabile è il virus Yamagata B, un nome curioso che sembra quello di un nemico dei cartoni giapponesi. Gli esperti non avevano previsto la sua circolazione massiccia pertanto i vaccini sono inefficaci. Per l'elaborazione dei vaccini infatti gli scienziati si basano sulle previsioni della circolazioni dei virus e il vaccino trivalente somministrato negli scorsi mesi non garantisce protezione adeguata in caso di contagio.

Protetti solo con il vaccino quadrivalente

Tuttavia non tutti gli italiani sono a rischio contagio perché il vaccino quadrivalente garantisce maggiore protezione in quanto include il virus B che era già circolato lo scorso anno ed era stato chiamato Vittoria. Le caratteristiche del virus Yamagata B sono diverse rispetto a quelli di tipo A perché meno diffusi. Spesso sono sottovalutati perché mutano in tempi più lunghi e colpiscono i più piccoli ma questo non significa che non possano far crescere l'epidemia come accaduto appunto quest'anno. A favorire l'epidemia ci sono state anche le condizioni meteo, temperature invernali miti e molta umidità hanno fatto rimanere il virus B nell'ambiente per più tempo. Per fortuna però Yamagata non è aggressivo ma come tutte le sindromi influenzali le complicanze possono essere molto gravi.

