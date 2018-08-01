Loredana Bertè dimagrita: ecco come ha perso peso

Loredana Bertè ha sempre vissuto una vita di alti e bassi ma oggi è una donna in rinascita e spera che sua sorella Mimì sia orgogliosa. A 67 anni, finalmente è di nuovo felice.

Loredana Bertè a Sanremo?

Intervistata dal Corriere della Sera, Loredana Bertè ha parlato della sua nuova vita e dei progetti per il futuro. La cantante vuole tornare al Festival di Sanremo perché sostiene che “La riscossa è appena cominciata”. Lo scorso anno si era già presentata con una nuova canzone ma era stata esclusa, e non vorrebbe rivivere la stessa situazione perché “sarebbe davvero troppo”. E da Sanremo partirà anche la fiction sulla vita di Mia Martini, sorella di Loredana Bertè. Le riprese partiranno a breve e ad interpretare Mimì da giovane sarà l'attrice Serena Rossi. Loredana ha collaborato molto volentieri alla sceneggiatura e Caterina Caselli ha tirato fuori dal cassetto un inedito.

Il nuovo disco di Loredana Bertè

Nella sua intervista Loredana Bertè ha parlato anche del nuovo disco che uscirà a settembre. Il titolo è ancora top secret ma gli autori dei prossimi successi saranno Curreri, Fossati, Dell'Aglio e Piccoli. Tanti i singoli e c'è da aspettarsi che scaleranno tutte le classifiche come “Non ti dico no” che è il tormentone dell'estate. Una collaborazione insolita quella di Loredana Bertè che ha scelto il gruppo salentino dei Boomdabash per tornare sulla scena musicale. L'artista sta vivendo una seconda giovinezza convincendo tutti, soprattutto i giovani che la seguono con interesse e curiosità.

La dieta di Loredana Bertè

Loredana Bertè è dimagrita 12 kg in due anni. Il suo lato B ha fatto impazzire tantissimi italiani negli anni '80 e oggi ha ritrovato la forma di un tempo. Il suo segreto non è solo la dieta: «Ho accantonato la mia maschera tragica. Prima mi guardavo allo specchio e mi facevo schifo. Adesso mi gridano “strafiga” e io ne sono felice perché mi sento tale. Sono di nuovo una star che accende passioni e desideri. Se volessi potrei rimorchiare dopo ogni serata». Le foto degli ultimi concerti sembrano scattate almeno dieci anni fa e il segreto della linea di Loredana Bertè è l'alimentazione a base di verdure crude e alla griglia, ha abolito la pasta e il pane e come condimenti usa solo olio evo e peperoncino.