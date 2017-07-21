Luca Borgoni morto sul Cervino, la madre Cristina discute la tesi di laurea

È morto durante una scalata lo scorso 8 luglio, ma la madre si è presentata per discutere la sua tesi

Cristina Giordana è la madre di Luca Borgoni, 22 anni, morto lo scorso 8 luglio in un incidente di montagna. Procedeva in solitaria quando alcuni alpinisti lo hanno visto precipitare. Aveva partecipato alla Cervino X Trail, una gara che si era tenuta a quote più basse e forse voleva continuare la sua scalata. Cinque giorni prima dell’incidente che gli è costato la vita, Luca Borgoni aveva consegnato la sua tesi di laurea in Biologia. Sul grande schermo presente nell’aula una foto del 22enne che sorride sul Cervino e una della montagna circondata dalle nuvole scattata dalla madre proprio nel luogo dell’incidente.

Quello che sorprende è la compostezza di questa madre sorridente che racconta il rapporto speciale che aveva con il figlio, condividevano diverse passioni, anche quella per la montagna. È rimasta stupita dall’attenzione mediatica, per lei era naturale esserci. Una donna dalla fede incrollabile Cristina che, come riporta La Stampa ha detto: «Luca è qui con noi, non dobbiamo scandalizzarci di essere comunque felici».

La signora Cristina ha illustrato la tesi di laurea del figlio Luca Borgoni, supportata da Giulia, l’altra figlia impegnata a far scorrere le foto del fratello. La donna ha raccontato degli studi sull’alimentazione e sul filo rosso che la legava al suo Luca, le mancavano due esami per la laurea in Biologia e non li ha mai dati, forse perché doveva essere lui a completare quel percorso. Il titolo della tesi «Gli effetti del succo di barbabietola sulla prestazione sportiva di alta quota» ha ricevuto un riconoscimento da parte della commissione. I compagni di corso di Luca, con la corona di alloro in testa, si sono avvicinati alla signora Cristina Giordana e le hanno stretto la mano complimentandosi per il discorso e per il coraggio.