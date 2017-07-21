Riesumato il corpo di Salvador Dalì: i baffi sono intatti
di Redazione
21/07/2017
Estumulazione dell’artista per una causa di paternità: baffi ancora alle 10 e 10Dopo quasi 30 anni, la salma di Salvador Dalì è stata riesumata. L’estumulazione non ha nulla a che vedere con l’arte, visto che si tratta di stabilire o meno una paternità. Il 20 luglio 2017, alcuni medici legali di Spagna hanno dovuto riesumare il corpo per prelevare dei campioni di DNA per il test richiesto da una donna, Pilar Abel, oggi 61 anni. Di professione cartomante e originaria di Figueres, la stessa cittadina della Catalogna del famoso artista: la donna sostiene di essere l’unica figlia del celebre pittore. Ma la vera news è che una volta sollevata la pietra e aperta la bara di legno massiccio all’interno del Teatro-Museo di Figures, i medici sono rimasti stupiti dal fatto che i celebri baffi neri fossero ancora in perfetto stato di conservazione. In realtà, il corpo esanime di Salvador Dalì era stato imbalsamato, ma è un fatto eccezionale che i baffi si siano conservati perfettamente e nella stessa posizione, ovvero arricciati e alle 10 e 10, come era solito portarli l’eccentrico artista. A diramare la notizia che sta facendo il giro del mondo, il segretario della Fondazione Dalì, Peñuelas Reixach, nel corso di una conferenza stampa indetta per spiegare l’estumulazione della salma del pittore.
Salvador Dalì riesumato: i baffi sono intattiMa dopo l’iniziale stupore, i medici legali hanno messo da parte i baffi di Dalì e si sono concentrati sul prelevare unghie, capelli e ossa del celebre simbolista spagnolo, al fine di analizzare e prelevare il DNA che rivelerà se Pilar Abel sia l’unica figlia dell’artista. C’è molto in gioco: come unica discendente del simbolista, potrà pretendere un quarto della sua eredità. I suoi baffi all’insù celavano un autentico genio della pittura, ma anche del teatro, del cinema e della pubblicità: è suo il celebre logo dei Chupa Chups e ha collaborato con Walt Disney nel cortometraggio Destino.
