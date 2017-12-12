Home Intrattenimento Luca Onestini e Ivana Mrazova, confessione a Mattino5

Luca Onestini e Ivana Mrazova, confessione a Mattino5

di Redazione 12/12/2017

Dopo il Grande Fratello VIP, l’ex tronista e la modella stanno insieme? Rivelazioni nel programma di Federica Panicucci C’è del tenero tra Luca Onestini e Ivana Mrazova? La verità sulla relazione tra Luca Onestini e Ivana Mrazova dopo il Grande Fratello VIP è stata rivelata a Mattino5. E’ vero che tra i due finalisti di questa seconda edizione del reality show c'è del tenero? E' questa la domanda che si stanno ponendo in tantissimi dopo aver visto che anche fuori dalla casa di Cinecittà il rapporto tra Luca e Ivana continua ad essere di grande complicità, quasi come se i due ragazzi non fossero soltanto dei semplici amici e come se stesse nascendo qualcosa di importante tra di loro. Si sa che il Bomber è stato lasciato dalla fidanzata Soleil Sorgè che ora sembra felice con Marco Cartasegna, mentre Ivana aveva un fidanzato prima di entrare nella Casa. Come sarà finita? La verità su Luca e Ivana Stando alle news riportate qualche giorno fa da Gabriele Parpiglia su Instagram, pare che Luca e Ivana qualche sera fa siano stati visti mentre si allontanavano insieme da un locale milanese in cui erano con altri concorrenti del GF VIP. Dopo la fuga dalla discoteca, i più maliziosi hanno fantasticato su cosa ci fosse tra loro. Avranno trascorso la serata insieme? La Mrazova abita a Milano, mentre Luca era solo in trasferta. Ivana Mrazova è tornata single L’ex tronista, questa mattina, era ospite di Federica Panicucci a Mattino5 e ha fatto chiarezza, supportato da Raffaello Tonon (oramai chiamato FuffyRuffy). Il più giovane degli Oneston ha precisato che al momento lui e Ivana non stanno insieme e quindi non sono fidanzati, aggiungendo però che nella vita tutto può succedere. Luca ha ribadito il suo pensiero positivo nei confronti della dolce Ivana, che ha definito una ragazza pulita, sincera, leale e trovare tutte queste caratteristiche in una donna al giorno d'oggi è diventato davvero molto difficile. D’altro canto, Onestini non ha nascosto che gli piacerebbe poter continuare a conoscerla anche fuori dalla Casa. Il gossip indica che la modella abbia troncato la relazione con il fidanzato, conosciuto pochi mesi prima di entrare al Grande Fratello VIP. Saputo della rottura, Luca si rimetterà in gioco?

