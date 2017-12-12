Home Intrattenimento Sabrina Ghio frequenta segretamente Nicolò Raniolo dopo Uomini e Donne?

di Redazione 12/12/2017

Sabrina Ghio continua a far parlare di se anche dopo la sua esperienza sul trono di Uomini e Donne. Dopo la messa in onda della scelta fatta nello show di Maria De Filippi, l'ex ballerina di Amici ha deciso di dedicarsi completamente a sua figlia, tanto da prendere un aereo e scappare a Parigi. Secondo qualche rumors però sembrerebbe che la Ghio stia frequentando segretamente Nicolò Raniolo... Sabrina Ghio, fuga d'amore Uomini e Donne? Dopo la messa in onda della scelta di Sabrina Ghio abbiamo avuto modo di leggere le sue dichiarazioni sui social rivolte soprattutto a Maria De Filippi, affermando che ancora una volta la conduttrice è riuscita a dimostrarle tutto il suo affetto. Il percorso a Uomini e Donne per Sabrina Ghio però non ha avuto un esito felice, ma la ragazza facendo coscienza e carico del no di Nicolò Raniolo ha deciso di lasciare Uomini e Donne da single e dedicarsi così alla sua vita. In questi giorni infatti abbiamo avuto modo di vedere sul profilo Instagram della tronista diverse foto con frasi piene d'amore come: "Il sorriso più bello che abbia mai visto"... Dedicate proprio alla figlia e quindi a nessun uomo. La Ghio infatti ha deciso di prendere una pausa per lei e la figlia facendo una fuga d'amore nel cuore di Disneyland. La domanda che si stanno ponendo in molti è: con chi è partita Sabrina Ghio? Incontro segreti fra Sabrina Ghio e Nicolò Raniolo? Sabrina Ghio ha ripreso a frequentare Nicolò Raniolo? Secondo alcuni rumors sembrerebbe che la tronista e il corteggiatore siano stati pizzicati in occasione di qualche incontro segreto. Nicolò Raniolo durante il suo percorso ha sempre dimostrato di non apprezzare molto l'attenzione mediatica, tanto da animare l'ipotesi che i due abbiano deciso di provarci un'altra volta ma a telecamere spente. Il rumors infatti viene incrementato anche dalla strana leggerezza di Sabrina Ghio che in una recente intervista ha dichiarato: "Non mi sono pentita assolutamente di niente. Tornassi indietro, rifarei tutto nella stessa identica maniera". La Ghio, inoltre, ha trascorso qualche giorno a Parigi insieme la figlia, come abbiamo accennato prima, e come abbiamo potuto notare "qualcuno", che non si mostra mai, ha scattato delle bellissime foto alla ballerina e la piccola... Che sia stato proprio Nicolò Raniolo?

