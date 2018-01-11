Home Intrattenimento Luca Onestini incontra Soleil Sorge a Firenze, ritorno di fiamma in arrivo?

Luca Onestini incontra Soleil Sorge a Firenze, ritorno di fiamma in arrivo?

di Redazione 11/01/2018

Oggi si torna a parlare di Luca e Soleil. Dopo l'esperienza Grande Fratello Vip le strade che due ragazzi sembravano essere destinate a non incontrarsi più.... Nei giorni scorsi però Luca Onestini incontra Soleil Sorge, che si tratti di un vero e proprio ritorno di fiamma? Luca onestini e Soleil sorge dopo il Grande Fratello vip Le avventure riguardanti Luca Onestini e Soleil Sorge hanno animato la prima fase del Grande Fratello Vip. Se ben ricordate l'ex corteggiatrice era stata accusata dal fratello di Luca, Gianmarco onestini, di averlo tradito... Secondo quanto raccontato da Gianmarco, Soleil Sorge aveva iniziato a vedere Marco Cartasegna, ex tronista e suo attuale fidanzato. La Sorge dopo aver lasciato Luca Onestini in diretta nazionale, a seguito il suo cuore verso Marco cartasegna. Luca onestini invece dopo il Grande Fratello Vip non ha accolto l'invito di Soleil Sorge per un confronto dichiarando in occasione di un'intervista rilasciata a Verissimo: "Non sento assolutamente la necessità di cercare la mia ex fidanzata. Credo che Soleil abbia aspettato che entrassi nella casa per lasciarmi e avere così maggiore visibilità". Soleil sorge su Instagram: quando sei veramente felice... Soleil Sorge in un certo qual modo è sempre stata indecisa tra Luca onestini e Marco Cartasegna. Il flirt con l'ex tronista italo-spagnolo era iniziato già ai di Uomini e Donne, proprio quando la corteggiatrice non sapeva se continuare il suo percorso con Luca Onestini o con il vicino di trono. In un primo momento però Sembrava aver vinto l'amore e quindi Soleil Sorge ha preferito essere coerente con il suo percorso è atteso la scelta di Luca Onestini. A quanto pare però non era quello che il destino aveva riservato per lei. Dopo aver lasciato Luca Onestini, chiarendo in una lettera che comunque qualsiasi cosa con Marco Cartasegna era nata solo dopo nel momento in cui lei aveva deciso di lasciarlo, la ragazza si è concessa una lunga vacanza in Spagna insieme al nuovo fidanzato. In occasione di un post pubblicato su Instagram durante le vacanze di Natale, Soleil Sorge ha scritto: "È che quando sei veramente felice, smetti di farti le domande". Luca Onestini incontra Soleil Sorge e Marco Cartasegna La news che sta facendo discutere il mondo del gossip oggi riguardo un incontro avvenuto tra Luca Onestini, Soleil Sorge e Marco Cartasegna. I tre ragazzi infatti si sono incontrati a Firenze in occasione dell'evento Pitti Uomo, dedicato appunto alla moda maschile. Secondo quanto raccontato dai presenti sembrerebbe che i tre ragazzi si era riuscita ad evitarsi in modo eccellente, né un saluto né un altro tipo di gesto... Che Luca Onestini non riesca proprio a perdonare la sua ex fidanzata Soleil Sorge?

