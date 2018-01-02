Home Intrattenimento Luca Onestini Instagram, gesto inaspettato di Soleil Sorgè

di Redazione 02/01/2018

Un like di troppo scatena il gossip: Soleil sta ancora pensando all’ex protagonista del GF VIP 2017? Apprezzamento social di Soleil Sorgè a Luca Onestini La storia della coppia nata all’interno dello studio televisivo di Uomini e Donne dovrebbe essere un capitolo chiuso, visto che l’ex tronista e l’ex corteggiatrice ormai hanno preso strade diverse. Luca Onestini , ex concorrente del Grande Fratello VIP, proprio durante il reality ha mostrato un forte interesse per la modella Ivana Mrázová e anche se non c’è ancora una storia, la frequentazione procede. Soleil Sorgè, invece, ha una relazione con l’ex rivale del bolognese, Marco Cartasegna. Recentemente la bella modella italo-americana ha dichiarato di essere felice con il suo attuale fidanzato e i due sembrano essere più innamorati che mai, anche se un dettaglio su Instagram ha notato che sotto una foto pubblicata da Luca Onestini un paio di giorni fa è spuntato un like proprio della sua ex fidanzata. Errore, apprezzamento alla foto o un ripensamento in atto? Soleil e Luca, reazione di Marco Cartasegna La risposta l’ha data direttamente Soleil Sorgè, visto che ha rimosso il like aggiunto sotto la foto di Luca. Probabilmente si è trattato di un errore, anche se non ci sarebbe nulla di male a mettere mi piace in un social. I due non si sono lasciati nel migliore dei modi e pare che, una volta conclusa l’esperienza da recluso nella Casa di Cinecittà, Onestini non ha voluto chiarire nulla con la sua ormai ex fidanzata. D’altro canto, la Sorgè per aver commesso quel tipo di errore è andata proprio a visitare il profilo Instagram del suo ex. Intanto Marco Cartasegna, sotto lo screen del like della sua fidanzata, ha commentato che si tratterebbe di un puro e semplice fake ideato ad arte per mettere zizzania. Luca Onestini e Ivana Mrázová, scoppia la passione? Subito dopo aver appreso il comportamento della sua ex fidanzata Soleil Sorgè mentre lui era chiuso nella Casa del Grande Fratello VIP 2017, Luca Onestini ha dichiarato di essere single e libero di lasciarsi andare ad alcuni apprezzamenti verso il gentil sesso, alimentati dall’interesse per la modella Ivana Mrázová e coltivando una bellissima amicizia con Raffaello Tonon. I due, inseparabili, sono stati nominati gli Oneston. Le cose con la modella slovacca si sono evolute solo alla fine del reality, in quanto lei ha lasciato il fidanzato ed è tornata single. Per ora dicono di essere amici, se sono rose, fioriranno!

