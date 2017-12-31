Branko oroscopo di gennaio 2018: amore per Vergine, cambiamenti per Sagittario

Il transito di quadratura in Saturno che è iniziato lo scorso Natale ha aperto una delle fasi più impegnative. L'oroscopo del mese di gennaio 2018 di Branko è influenzato proprio da questa posizione astrale che proseguirà per due anni. Non affliggetevi troppo, nelle sue previsioni l'astrologo istriano suggerisce anche come superare gli influssi negativi. Dopo aver anticipato l'oroscopo 2018 di Branko scopriamo subito come sarà il primo mese dell'anno.

Oroscopo del mese di gennaio 2018: previsioni Branko e le stelle

Ariete: il 2 gennaio 2018 ci sarà la prima Luna piena dell'anno e per il segno sono previsti molti movimenti nel campo delle passioni. Marte vi protegge sino all'equinozio di primavera, supportato da un ottimo Giove. Saturno invece spinge verso il successo e Mercurio invita a fare azioni importanti per risaltare;

Toro: l'oroscopo di Branko di Gennaio è caratterizzato da scosse positive, le stelle sono in corsa, forse troppo e non riuscirete a stare dietro a tutti i cambiamenti. Dall'11 del mese Mercurio si congiunge a Saturno e cercate di tenere a freno la vostra vena polemica perché non vi porta da nessuna parte se non a farvi nuovi nemici;

Gemelli: l'anno nuovo vi accoglie con la Luna nel segno e apre una fase importante per affetto, famiglia e amore. Siete energici e positivi e mantenete lo stesso entusiasmo per il mese di Gennaio. Branko suggerisce di stare attenti al rosso Marte che si trova in opposizione rispetto al Sagittario. Saturno vi aiuta per le strategie professionali;

Cancro: Marte e Giove sono uniti in Scorpione e favoriscono la nascita di passioni travolgenti. L'oroscopo di Branko si sofferma sulla sfera sentimentale che non era mai stata toccata così da vicino, forse oserete troppo ma la forza di Marte vi rigenera. Non trascurate la forma fisica e i piccoli disturbi;

Leone: il primo mese del 2018 ha uno scenario opposto rispetto a quello dell'anno appena finito. L'elemento terra è forte e pronunciato: Sole, Mercurio e Saturno in Capricorno influenzano gli affari e la vita pratica. In casa però potrebbero esserci delle discussioni, non dimenticate di cercare il dialogo perché le liti non fanno bene alla salute;

Vergine: siete il segno al centro delle previsioni oroscopo di Branko del mese, le stelle in movimento sono innovative e disegnano nel cielo una rete solida per successo e fortuna. Segnate sul calendario i cambi di Luna che vi riguardano come il plenilunio del 2 e il novilunio del 17 oltre al primo quarto del 24;

Oroscopo mensile di Branko: anticipazioni gennaio 2018

Bilancia: il 2017 vi ha dato modo di riflettere ma il nuovo anno inizia con la Luna piena aggressiva che vi invita a riflettere sulla famiglia. Purtroppo potrebbero esserci delle tensioni quindi Branko suggerisce di aspettare Marte e l'influsso positivo di fine mese vicino all'amico Sagittario che riportano vivacità e positività (anche all'amore!);

Scorpione: bellissima la Luna piena che vi invita ad amare. L'oroscopo di gennaio 2018 di Branko vede anche Giove e Marte congiunti nel segno, un aspetto meraviglioso. Tuttavia attenzione all'ondata di gelo che porteranno Sole e Venere nella seconda parte del mese, possibili ostacoli difficili da superare;

Sagittario: Branko nel suo oroscopo mensile vi ricorda che questo sarà l'anno dei cambiamenti. Ogni tanto Saturno vi disturberà ma per il momento è ancora in posizione costruttiva. Tutti i single avranno occasioni per fare conoscenze stimolanti e interessanti e chissà se tra queste c'è l'anima gemella;

Capricorno: Saturno è al primo grado e la sua azione durerà sino a dicembre 2020, due anni davvero carichi. Il cielo di gennaio secondo Branko è inedito perché il pianeta incontra Plutone. Mercurio arriva dopo la prima decade con novità nella professione;

Acquario: Mercurio molto vivace nel settore delle relazioni domina l'oroscopo del mese. Branko per gennaio 2018 annuncia grandi progetti soprattutto per chi non si stanca mai di lavorare, prima o poi arriva il successo meritato. Attenzione all'aggressività di Marte negli affetti, possibile una crisi matrimoniale, Venere accorre in vostro aiuto dal 18;

Pesci: Il buongiorno si vede dal mattino, così come l'anno nuovo. Il plenilunio in Cancro è positivo per voi che amate e siete ricambiati. Sbocciano sentimenti delicati come fiori con la Luna d'inverno ma questo cielo rischiara soprattutto la strada professionale, siete determinati e vincenti.