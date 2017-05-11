Luca Onestini scelta scontata? L’ultima mossa di Soleil Sorgè

Anticipazioni trono classico Uomini e donne: oggi 11 maggio 2017 la registrazione della scelta di Luca Onestini. Chi sarà la donna della sua vita?

Oggi si chiude l’esperienza di Luca Onestini a Uomini e donne. Nella registrazione che inizierà tra qualche ora l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese lascerà lo studio con quella che sarà (si spera) la donna della sua vita. Poco prima di partire per Roma, Luca Onestini ha condiviso un video su Instagram in cui scherza con il fratello Gianmarco. Il tronista di Uomini e donne è molto agitato anche se la sua scelta sembra quasi di “convenienza” e non “sentita” visto che ormai è sul trono da gennaio.

Sono tre le corteggiatrici che attendono la scelta di Luca Onestini: Soleil Sorge, Giulia Latini e Cecilia Zarrigo. Per i telespettatori di Uomini e donne è chiaro che il tronista sceglierà Soleil con cui ha un rapporto molto intenso. Il messaggio di auguri a Giulia per il 23° compleanno però lascia intendere che provi dei sentimenti molto più forti per lei, e che dire di Cecilia che arrivata quasi alla fine lo ha letteralmente travolto?

Mentre attendiamo con ansia le prime anticipazioni dalla registrazione del trono classico di oggi spendiamo qualche parola sulla scelta di Luca Onestini. Per noi è chiaro che sarà Soleil Sorge, una di quelle donne forti “che non devono chiedere mai” eppure ha dimostrato di avere un cuore. Forse è l’unica che non si è mai risparmiata ma attenzione che tra le due litiganti, la terza potrebbe andare a casa col tronista! E stiamo parlando di Cecilia perché Giulia e Luca ormai sono lontanissimi. Prima di lasciarvi una piccola chicca su Soleil Sorge che su Instagram ha condiviso un video con la sua estetista in cui invita Luca Onestini a sceglierla perché può offrirgli un massaggio di coppia ad un prezzo speciale. Il tronista accetterà la sua offerta?