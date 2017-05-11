Claudio Sona e Mario Serpa sono tornati insieme? Finalmente la conferma
11/05/2017
Claudio Sona e Mario Serpa sono tornati insieme? Questa è la domanda che da mesi tiene con il fiato sospeso i ClaMario e il mondo del gossip… Dopo vari avvistamenti però finalmente arriva la conferma. I due ragazzi stanno insieme si o no? Claudio Sona e Mario Serpa la coppia scoppiata più discussa di questo 2017! Il loro amore era nato quasi in modo idilliaco, la dichiarazione dell’ex tronista gay è stata decretata anche una delle più belle sentite a Uomini e Donne. Dopo alcuni mesi però tutti sembra essere naufragato, senza un'apparente motivazione. Durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, Mario Serpa ha avuto modo di spiegare che in quei pochi mesi di relazione i due ragazzi si fossero resi conto di non essere compatibili, ma che soprattutto nessuno di loro avrebbero cambiato il suo modo di essere per l’altro. Successivamente il gossip la cominciato a raccontare una lunga serie di avvistamenti e messaggi sui social. Oggi finalmente però arriva la conferma. Claudio Sona e Mario Serpa sono tornati insieme? A fare luce sul gossip che da mesi tiene tutti con il fiato sospeso è stata lei, Maria De Filippi. Recentemente è stato ufficializzato anche il ritorno del Trono Gay per il prossimo settembre 2017, dove potremmo trovare proprio Mario Serpa. La notizia però al momento non è ancora stata confermata, tanto che tutti, gossip compreso, sperava in un ritorno di fiamma tra i Claudio Sona e Mario Serpa. A chiarire tutto però sarebbe stata proprio Maria De Filippi a Silvia Toffanin. Secondo alcune indiscrezioni infatti la conduttrice di Uomini e Donne avrebbe spiegato che i due sarebbero in buoni rapporti ma che hanno deciso di rimanere separati. Svaniscono così tutte le speranze di rivedere Claudio Sona e Mario Serpa?
