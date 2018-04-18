Lucia Bramieri e Simone Coccia dai messaggi hot al Grande Fratello 2018

Sono passati tanti anni dai famosissimi messaggi hot che Simone Coccia Colaiuta ha inviato a Lucia Bramieri e il Grande Fratello 2018 si è divertito a farli incontrare. Nessuno dei due concorrenti sapeva chi ci sarebbe stato nella casa.

Chi è Simone Coccia Colaiuta?

La nuova edizione del Grande Fratello 2018 promette scintille. Tra i concorrenti ci sono volti più o meno noti, molti sono cari soprattutto al pubblico di Pomeriggio 5, come Simone Coccia, il fidanzato di Stefania Pezzopane. Simone ha 35 anni e un passato da spogliarellista, ha lavorato come muratore, è divorziato e ha un figlio di 12 anni. Ha partecipato anche come corteggiatore a Uomini e donne ma la sua passione sono le over vista la differenza di età con l'onorevole del PD e Lucia Bramieri.

Che messaggi ha inviato Simone a Lucia?

Lucia Bramieri ha accolto Simone Coccia nella casa del Grande Fratello 2018 e come hanno specificato alla conduttrice Barbara D'Urso era la prima volta che si incontravano anche se si erano scambiati alcuni messaggi. La Bramieri ha rassicurato la Pezzopane “Stefania da me non ha nulla da temere”. Eppure Simone sembra particolarmente rapito dalla vedova Bramieri. Coccia ha inviato dei messaggi molto spinti. Era nato tutto su Facebook quando circolavano le foto di entrambi per un'eventuale partecipazione all'Isola dei Famosi e si sono scambiati i numeri di telefono. Una notte Simone Coccia ha scritto a Lucia Bramieri che avrebbe voluto incontrarla con delle richieste molto particolari. Tutto questo è successo nel 2015 e da allora ne è passato di tempo. Chissà cosa succederà nella casa del Grande Fratello 2018, continuate a seguire tutte le nostre news per non perdervi nessun gossip.