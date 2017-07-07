Luigi Berlusconi bacia un ragazzo sulle labbra: il figlio di Silvio scherzava?

Il figlio di Berlusconi è gay? Le foto di Luigi Berlusconi che bacia un amico a Villa Certosa

Luigi Berlusconi, il figlio dell’ex premier, è finito al centro del gossip estivo per il bacio rubato all’amico. Le foto pubblicate dal settimanale Oggi non lascerebbero spazio ad alcun dubbio ma pare che il 28enne stesse solo scherzando con l’amico. Un vizietto di famiglia quello degli scherzi dispettosi, come si può notare dalle foto Luigi Berlusconi prova a svegliare l’amico barbuto disteso sul lettino ma non ottenendo nulla l’ha baciato sulla bocca. Un bel bacio a stampo che ha scandalizzato la stampa nazionale e ha fatto sghignazzare i più maligni.

Il giovane rampollo nato dal matrimonio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Costa Smeralda con gli amici e la sorella Barbara. Non è la prima volta che si parla della presunta omosessualità di Luigi Berlusconi ma il ragazzo è già fidanzato e da tre anni convive con Federica Fumagalli sua ex compagna di corso. Dal padre Silvio ha ereditato anche il fascino e spesso viene fotografato in compagnia di splendide ragazze e in atteggiamenti molto provocanti.

Silvio Berlusconi ha un figlio gay: dopo PierSilvio anche Luigi nel mirino dei paparazzi

Lo scorso anno Luigi Berlusconi ha trascorso le vacanze sul suo yatch al largo della Baleari con i suoi amici e anche in quell’occasione i paparazzi lo aveva immortalato mentre li abbracciava. C’è da dire che il figlio di Berlusconi non ha mai smentito i rumors e sapendo di essere preso di mira spesso si diverte a stuzzicare i giornalisti mostrando così grande intelligenza e apertura mentale. In un paese normale a nessuno importerebbe sapere se il figlio di Berlusconi è gay, ma siamo in Italia dove regna sovrano il pettegolezzo. Inoltre sarebbe davvero uno scherzo del destino se il capo della destra italiana avesse un figlio omosessuale! Non dimentichiamo che si dice la stessa cosa di PierSilvio che ha due figli ed è molto felice con la compagna Silvia Toffanin, il loro sarebbe un rapporto di copertura.