Paolo Cognetti vince lo Strega 2017: libri e opere dello scrittore milanese

Premio Strega 2017: trionfo di Paolo Cognetti con Le otto montagne, seconda Teresa Ciabatti

Lo scrittore milanese Paolo Cognetti ha vinto il Premio Strega 2017 con 208. Il libro entrato nella cinquina dei finalisti è intitolato Le otto montagne. Cognetti ha dedicato proprio alla montagna la sua vittoria, un mondo che considera dimenticato e abbandonato. Il giovane scrittore si è fatto portavoce della montagna cercando di metterla in contatto con la pianura e la città. E ci è riuscito visto che Le otto montagne era considerato un caso letterario prima di essere premiato con lo Strega 2017. La cerimonia si è tenuta ieri sera al Ninfeo di Valle Giulia di Roma.

Paolo Cognetti si è presentato in jeans, camicia bianca e giacca di colore grigio scuro dove c’era un piccolo rametto di abete rosso, il suo portafortuna. Ha avuto la meglio sulla scrittrice Teresa Ciabatti e il libro La più amata (Mondadori), al terzo posto Wanda Marasco autrice di La compagnia delle anime finte (Neri Pozza), a seguire Matteo Nucci con È giusto obbedire alla notte (Ponte alle Grazie) e infine Alberto Rosso che ha scritto Un’educazione milanese (Manni). Lo scrittore vincitore del Premio Strega 2017 nel suo discorso ha detto che si sente piccolissimo in confronto a Pavese, Ginsburg e Morante che lo hanno vinto prima di lui e ha una responsabilità enorme sulle spalle. Paolo Cognetti aveva vinto anche lo Strega Giovani e lo Strega Off.

Le otto montagne di Paolo Cognetti: trama libro vincitore Strega 2017

Paolo Cognetti ha esordito con la casa editrice Minimum Fax ma è con Einaudi che si è imposto al grande pubblico dei lettori. Con il libro Le otto montagne, racconta la storia di Pietro che ama la montagna sin da quando era piccolo e condivide la passione con Bruno, amico montanaro. I due crescono insieme da quando avevano 10 anni e lo sfondo di quest’amicizia è la montagna luogo della memoria e del ricordo del padre del protagonista. Le otto montagne è stato tradotto in diverse lingue e venduto in 33 paesi esteri, presto diventerà un film prodotto dalla Wildside. Tra gli altri libri di Paolo Cognetti ricordiamo Sofia di veste sempre di nero, Manuale per ragazze di successo, Una cosa piccola che sta per esplodere (Minimum Fax), e il saggio Il ragazzo selvatico – Quaderno di montagna (Terre di mezzo).