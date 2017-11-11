Home Attualità Lupo ucciso a Rimini, indagato un pastore sardo

di Redazione 11/11/2017

Lo scorso fine settimana i giornali italiani hanno raccontato una notizia di atto barbarico, un lupo è stato ucciso a Rimini. Secondo quando raccontato dalle varie agenzie di stampa l'uccisione si sarebbe verificata nei boschi vicino la zona e la carcassa, solo dopo, sarebbe stata appesa nella fermata autobus dell'Ospedaletto di Coriano. Responsabile dell'uccisione sarebbe un pastore sardo. Cos'è successo al lupo ucciso a Rimini? La notizia riguardante il lupo ucciso a Rimini ha lasciato sconvolti gli abitanti della zona limitrofa alla fermata dell'Ospedaletto di Coriano. Lo scorso fine settimana un gruppo di ragazzini si è trovato di fronte la macabra scoperta. Il lupo dopo esser stato ucciso è stato trasportato alla fermata autobus e appeso dalle zampe inferiori. Dalla scorsa settimana stanno indagando sull'accaduto i carabinieri di Coriano, al fine di capire chi abbia messo in atto tale atrocità. Secondo una prima fase investigativa i militari dell'arma grazie alle telecamere a circuito chiuso hanno ripreso un furgone bianco vicino alla fermata autobus dell'Ospedaletto di Coriano. Chi ha ucciso il lupo nei boschi di Rimini? Una settimana dopo l'atroce atto la domanda che si pongono molte persone è: chi ha ucciso il lupo nei boschi? Come accennato prima, secondo una prima ricostruzione dei fatti il lupo è stato sgozzato e trasportato solo topo nella fermata dell'Ospedaletto di Coriano. La conferma arriva dai firmati delle telecamere a circuito chiuso, che hanno ripreso un furgone alle 4.00 del mattino. Secondo i carabinieri di Coriano il responsabile di tutto sarebbe un pastore sardo di 47 anni, stanco dei continui attacchi subiti da parte dei lupi della zona. L'unica cosa da capire è se l'uomo abbia agito da solo. In questi giorni è stata predisposta anche l'autopsia su corpo del lupo ucciso a Rimini qualche giorno fa, al fine di capire se sono state messe in atto altre torture come dimostrano le altre ferite sul corpo.

