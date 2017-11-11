Home Attualità Roma, ragazzo morto in casa dopo una coltellata al cuore

di Redazione 11/11/2017

Le agenzie stampa italiane hanno appena diffuso la notizia secondo cui a Roma un ragazzo è morto in casa. Il decesso sarebbe stato causato da una coltellata al cuore. In queste ore stanno già indagando sull'accaduto i poliziotti del commissariato di San Basilio. Mistero sul ragazzo morto nella sua casa di Roma In queste ultime ore la Capitale è protagonista di una notizia sanguinosa. Stamattina i dottori del 118 hanno soccorso un ragazzo nella sua casa di Roma nel quartiere di San Basilio. Secondo i primi racconti forniti dai medici i quali hanno trovato la vittima già in fin di vita. Dopo i primi soccorsi effettuati sul luogo, il ragazzo è morto nei minuti successivi durante il tragitto verso l'ospedale dove ne hanno potuto appurare solo il decesso. La vittima in questione è un ragazzo di poco più di vent'anni, anche se al momento gli inquirenti hanno preferito non fornire ulteriori dettagli insieme alla sua identità. Attualmente stanno indagando sull'accaduto i poliziotti del commissariato di San Basilio. Un ragazzo è stato trovato morto a Roma, cos'è successo? Sembra essere avvolto nel mistero la morte di un ragazzo. La vittima che dovrebbe avere poco più di vent'anni è stato soccorso stamattina nella sua casa di Roma dove è stato trovato già in fin di vita. Cos'è successo alla vittima? Gli inquirenti al momento non hanno voluto fornire alcun tipo di dettaglio riguardante l'omicidio. Le uniche notizie certe pubblicate dalla stampa raccontano la morte avvenuta poco dopo in ambulanza durante il tragitto. Al momento non è stato dichiarato neanche chi abbia chiamato i soccorsi che si sono trovati davanti uno scenario raccapricciante. Il ragazzo infatti è stato colpito con un'arma da taglio, probabilmente un coltello, vicino il cuore. Non a caso, secondo alcune indiscrezioni, la vittima sarebbe morta principalmente a causa di una forte perdita di sangue.

