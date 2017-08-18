Lutto a Masterchef Junior: addio Andrea Pace
di Redazione
18/08/2017
Morto probabilmente per malattia il talento del cooking show di Sky UnoAndrea Pace è morto: molti se lo ricorderanno quel ragazzino dalla faccia paffuta e con i riccioli che nel 2014, a soli 13 anni, ha partecipato alla prima edizione dello show trasmesso da Sky Uno, arrivando terzo. E’ stata la sorella a dare la notizia a mezzo social, spiazzando i fan del programma e di Andrea, che ormai aveva 17 anni.
Morte Andrea Pace, Masterchef si unisce al dolore della famigliaAnche il profilo Facebook di Masterchef Italia ha voluto ricordare Andrea Pace, spentosi il 12 agosto. Andrea aveva 17 anni compiuti il 7 agosto ed è stato concorrente della prima edizione di Masterchef Junior, andata in onda nel 2014 quando il ragazzo era appena un tredicenne. Tra una sfida e l’altra, ha raggiunto il podio, classificandosi al terzo posto con i complimenti di Lidia Bastianich, Bruno Barbieri e Alessandro Borghese, i tre giudici di allora. Un toccante messaggio, per esprimere cordoglio alla famiglia e stare tutti uniti per questo grave lutto. Andrea Pace, 17 anni, probabilmente è morto per una malattia, ma dalla famiglia non trapelano informazioni. Andrea viveva a Roma con la famiglia: il padre aveva un ristorante e da qui ha imparato l’amore per la cucina. Allegro, simpatico e chiacchierone, come amava definirsi all’interno di Masterchef Junior, oltre al sogno di fare il cuoco aveva l’hobby di giocare a tennis. La sorella, per annunciare la morte di Andrea Pace, ha usato Facebook, scrivendo una dedica toccante: “Il 12 agosto il nostro nucleo familiare si è spezzato, un uccellino è caduto dal nido, dal disegno della famiglia felice è scomparso l’omino più piccolo dei quattro, quello più forte, coraggioso e determinato”. Anche Emanuela Tabasso, la giovane vincitrice della prima edizione del programma, ha voluto ricordare Andrea con una foto sorridente in piscina, sempre sui social.
Articolo Precedente
Militarizzazione Corpo Forestale dello Stato, il Tar ricorre alla Consulta
Articolo Successivo
Orrore a Roma, donna uccisa e fatta a pezzi, il fratello: Ci pensavo da mesi
Redazione