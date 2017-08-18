Lutto a Masterchef Junior: addio Andrea Pace

Morto probabilmente per malattia il talento del cooking show di Sky Uno

Morte Andrea Pace, Masterchef si unisce al dolore della famiglia

: molti se lo ricorderanno quel ragazzino dalla faccia paffuta e con i riccioli che nel 2014, a soli 13 anni, ha partecipato alla prima edizione dello show trasmesso da, arrivando terzo. E’ stata la sorella a dare la notizia a mezzo social, spiazzando i fan del programma e di Andrea, che ormai aveva 17 anni.Anche il profilo Facebook diha voluto ricordarespentosi il 12 agosto. Andrea aveva 17 anni compiuti il 7 agosto ed è stato concorrente della prima edizione di Masterchef Junior, andata in onda nel 2014 quando il ragazzo era appena un tredicenne. Tra una sfida e l’altra, ha raggiunto il podio, classificandosi alcon i complimenti di, idi allora. Un toccante messaggio, per esprimere cordoglio alla famiglia e stare tutti uniti per questo grave. Andrea Pace, 17 anni, probabilmente è morto per una, ma dalla famiglia non trapelano informazioni. Andrea viveva acon la famiglia: il padre aveva un ristorante e da qui ha imparato l’amore per la cucina. Allegro, simpatico e chiacchierone, come amava definirsi all’interno di, oltre al sogno di fare il cuoco aveva l’hobby di giocare a tennis. La sorella, per annunciare la morte di Andrea Pace, ha usato Facebook, scrivendo una dedica toccante: “Il 12 agosto il nostro nucleo familiare si è spezzato, un uccellino è caduto dal nido, dal disegno della famiglia felice è scomparso l’omino più piccolo dei quattro, quello più forte, coraggioso e determinato”. Anche, la giovane vincitrice della prima edizione del programma, ha voluto ricordare Andrea con una foto sorridente in piscina, sempre sui social.