Lutto per Martina Luchena di Uomini e donne: è morto il padre Donato

Martina Luchena vive ore difficili dopo la morte del papà, l’annuncio sulla pagina Facebook

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne Martina Luchena sta attraversando il momento più brutto della sua vita. Sulla pagina Facebook è apparso un annuncio tristissimo che riguarda la morte del padre Donato. Non sono state ancora rese note le cause del decesso ma a quanto pare, il padre di Martina Luchena aveva da tempo problemi di salute. Tanti i messaggi di cordoglio e anche noi stringiamo, seppur virtualmente, intorno alla famiglia Luchena. Su Instagram Stories Martina ha già ringraziato tutti per l’affetto e la vicinanza.

Martina Luchena era legatissima al padre Donato, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha un bellissimo rapporto con la sua famiglia, come mostrano le tante foto che condivide sui profili social. Per fortuna Martina Luchena è riuscita a dare l’ultimo saluto al padre da cui ha preso gli splendidi occhi azzurri. Era appena rientrata dalla Puglia dove aveva partecipato ad un programma televisivo per MTV insieme ad altri volti noti di Uomini e donne.

Sonia Lorenzini vicina a Martina Luchena dopo la morte del padre

Martina Luchena in queste ore può contare soprattutto sull’affetto di Sonia Lorenzini, la sua migliore amica. Le ragazze si sono conosciute grazie a Uomini e donne quando corteggiavano Riccardo e Claudio. Sonia ha scritto un messaggio a Martina sui social: «Il silenzio è la forma più grande di rispetto che si possa adottare in questi casi… Sentite condoglianze». Sonia non è l’unica presenza importante vicino a Martina Luchena, di recente pare che si sia riavvicinata all’ex fidanzato Daniele Milani. Questo però non è il tempo per il gossip e noi speriamo che Martina trovi la forza per andare avanti dopo la perdita del padre.