Mafia cinese a Roma, la polizia arresta 33 persone

di Redazione 18/01/2018

Mafia cinese a Roma! In questi giorni gli agenti della polizia della capitale ha messo a segno un blitz che ha permesso di arrestare 33 persone, ma la richiesta di misure cautelari non finisce qui... Mafia cinese, un'operazione lunga 7 anni In questi giorni è stato messo a segno un duro colpo alla mafia cinese in Italia, nel cuore di Roma. Secondo quanto reso noto dagli inquirenti, la delicata operazione, lunga sette anni, è iniziata nel 2011 ed è stata condotta dalla DDA di Firenze. Le indagini hanno permesso di far luce su un organizzazione criminale perfettamente organizzata, con scala gerarchica e monopolista. Gli uomini appartenenti alla mafia cinese avevamo messo in atto un'organizzazione a delinquere, perfettamente ramificata in Italia e in Europa, che gestiva una fitta rete di attività criminale basata su; ricatti, estorsioni e aggressioni all'interno appunto della comunità cinese. Ciò che più sconvolge dell'operazione condotta dalla DDA di Firenze e il modo in cui l'organizzazione criminale della mafia cinese si estendeva in tutta Italia con delle cellule anche in Europa. Roma, 33 persone arrestate appartenenti alla mafia cinese Nel corso delle ultime ore è stata ufficializzata la notizia secondo cui 33 persone, appartenenti alla mafia cinese, sono state arrestate nel cuore della città di Roma. Secondo quanto emerso dalle indagini, coinvolte nel mirino della mafia cinese non vi erano solo le città di Roma e Firenze, ma anche Milano, Prato, Padova e Pisa. Nell'arco degli anni però la comunità criminale era riuscita a espandersi anche in Europa dove la DDA di Firenze ha provveduto a inviare altre misure cautelari. Nell'arco delle prossime ore quindi potremmo vedere crescere il numero delle persone fermate e arrestate nello stato italiano, una notizia di cronaca destinata a crescere di importanza sotto ogni aspetto.

