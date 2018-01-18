Home Intrattenimento Raffaello Tonon terzo incomodo per Luca Onestini? Ivana racconta il primo bacio

di Redazione 18/01/2018

Luca Onestini e Ivana finalmente sono usciti allo scoperto... I tanti rumors, avvistamenti, ipotesi e articoli di giornale... Sono diventati realtà. I due ragazzi conosciutesi al Grande Fratello Vip sono fidanzantissimi, peccato però che forse Raffaello Tonon faccia da terzo incomodo, o almeno così emerge dal racconto che Ivana ha fatto sul primo bacio con Luca Onestini... Raffaello Tonon, in arte Fuffy, troppo vicino a Luca Onestini? Nel corso del Grande Fratello Vip abbiamo avuto modo di vedere crescere e solidificarsi il rapporto di amicizia tra Raffaello Tonon, in arte Fuffy, e Luca Onestini. In un primo momento nessuno avrebbe mai creduto che la cosa potesse continuare anche fuori la casa... Invece i due ragazzi stanno continuando il loro percorso di vista insieme al punto da fare credere ai fan, ovvero gli Oneston e i "Fuffy di Tonon", che Raffaello sia troppo vicino a Luca Onestini... Sarà effettivamente così? Luca Onestini e Ivana stanno insieme? Luca Onestini e Ivana Mrzavoca Finalmente sono usciti allo scoperto, ufficializzando la loro storia d'amore con un reportage su Chi. Fin dalla fine del Grande Fratello Vip si è sempre parlato di una possibile relazione tra i due ex gieffini... Ma dopo tanti avvistamenti e qualche appuntamento andato a male con Paola Caruso, ecco che finalmente i due piccioncini escono allo scoperto. Luca Onestini, ex fidanzato di Soleil Sorge, settimanale di gossip ha dichiarato: "Ci amiamo e vogliamo sposarci. mi sono accorto di amarla durante le vacanze natalizie. non ci siamo visti per due settimane e mi è mancata. Li ho capito che volevo prendermi quel pezzetto che completava la mia vita". Ivana Mrzavoca racconta primo bacio con Luca onestini: mentre Raffaello Tonon.... Il primo bacio tra Luca Onestini e Ivana Mrzavoca sembra non essere arrivato nell'immediato. A fare In un certo qual modo da terzo incomodo tra i due ragazzi pare che ci sia stato proprio Raffaello Tonon, a raccontare tutto è stata proprio la bella Ivana nel corso di un'intervista. "Quando ci siamo dati il primo bacio? Dichiara Ivana. La prima sera in cui fu feccia lasciato da soli. È stato il primo bacio da quando sono tornata single, ricordo che è stato mostruoso. Mi ha fatto uno strano effetto. poi però è stata una goduria".

