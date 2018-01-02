Home Salute Malaria, è allarme in Italia con due casi a Chivasso

di Redazione 02/01/2018

E' allarme malaria in Italia, dove due fratelli dell'età rispettivamente di 18 e 14 anni provenienti dal Sudan sono stati ricoverati al pronto soccorso di Chivasso. L'ospedale si è immediatamente attrezzato per mettere in atto tutte le procedure sanitarie e nella stessa sera uno dei due è stato trasferito all’Amedeo di Savoia a Torino mentre, l'altro è stato trasportato ad Asti, presso il reparto di medicine infettive dell’ospedale. Non c'è rischio di contagio Dall’Asl di Torino hanno assicurato che è assente ogni rischio di contagio, in quanto i due fratelli arrivano dritti dal Sudan e si erano recati a Caluso per raggiungere il padre, che non vedevano da quasi nove anni. Dopo l'allarme malaria scattato nel torines,e sono iniziate le polemiche perchè i portatori sono due giovani provenienti dall'estero, i quali avevano approfittato delle feste natalizie per trascorrere del tempo col padre che vive in Italia. Comunque sia pare che le loro condizioni di salute tenute in osservazione nelle ultime ore hanno portato all'intervento immediato dei medici del nosocomio di Chivasso per avere il loro quadro clinico ancora più certo. Tuttavia la diagnosi iniziale di malaria è subito stata confermata. Per questo motivo i giovani sono stato immediatamente sottoposti a profilassi e trasferiti in due ospedali differenti. Cos’è la malaria E' bene ricordare che la malaria è la più diffusa tra le malattie parassitosi. Il suo contagio avviene in particolare attraverso una febbre molto alta e altri segni di gravi che cambiano a seconda della specie dei parassiti che porta l’infezione. Se il trattamento medico avviene nel breve tempo, i pazienti possono raggiungere in modo facile la guarigione.

