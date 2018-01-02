Home Intrattenimento Elisabetta Gregoraci Instagram, il messaggio dopo la separazione da Fabio Briatore

di Redazione 02/01/2018

Il 2017 ha segnato la fine del matrimonio tra Fabio Briatore e Elisabetta Gregoraci. In questi ultimi periodi sembrava che la coppia avesse trovato il loro equilibrio, ma quanto pare così non è stato tanto che Elisabetta Gregoraci ha voluto affidare a Instagram il suo pensiero dopo il divorzio Elisabetta Gregoraci e Fabio Briatore hanno divorziato? Dopo tanti rumors, ipotesi, indagini ecc... Elisabetta Gregoraci e Fabio Briatore si sono lasciati. La prima notizia riguardante il loro divorzio è stata data nell'estate del 2016 quando la coppia è stata paparazzata durante un forte litigio. Da quel momento in poi la prima a dire la verità sul matrimonio è stata la showgirl calabrese, spiegando che i giornali non avessero raccontato la verità e che la coppia in realtà fosse solida e affiatata. Nonostante tutto però in questi giorni è stata ufficializzata la notizia secondo cui Elisabetta Gregoraci e Fabrio Briatore hanno divorziato. Fabio Briatore dimagrito per piacere alla Gregoraci? In questi due anni Elisabetta Gregoraci ha deciso di concentrarsi molto di più sulla sua carriera, tentando anche la strada del cinema ma non solo... Nell'arco degli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere anche i cambiamenti estetici di Fabio Briatore dimagrato dopo una severa dieta, o intervento chirurgico. In un primo momento l'eccessivo dimagrimento dell'imprenditore sembrava fosse stato dettato dalla necessità di piacere ancora alla moglie, ormai ex, Elisabetta Gregoraci anche se sembra non esser stato sufficiente a salvare il loro matrimonio. Elisabetta Gregoraci Instagram, il post dopo il divorzio La notizia del divorzio avvenuto tra Elisabetta Gregoraci e Fabio Briatore è stata ufficializzata da Gabriele Parpiglia sul settimanale Chi e sul suo profilo Instagram. Al momento non sono note le cause della fine del matrimonio, o chi abbia voluto cessare la relazione. Ma mentre Fabio Briatore ha preferito chiudersi nel silenzio stampa, Elisabetta Gregoraci ha preferito sfogarsi su Instagram: "Più forte è il carattere, più fragile è l'anima. La durezza apparente è la corazza di chi ci ha messo troppo cuore e non vuole soffrire più". Il post, arrivato dopo il divorzio, ha fatto sorgere un dubbio tra i fan della showgirl... Che il matrimonio sia finito a causa di un tradimento?

