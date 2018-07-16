Home Salute Malesseri estivi, quali sono gli effetti del caldo?

Malesseri estivi, quali sono gli effetti del caldo?

di Redazione 16/07/2018

Ci sentiamo stanchi? Non riusciamo a tenere la concentrazione? Secondo degli studi condotti dall'Università di Harward, questi malesseri estivi possono essere collegati alle alte temperature che sono portate dall'estate. Ma quali sono gli effetti del caldo? Persone anziane e malesseri estivi Secondo gli studiosi di Harward ad essere colpiti dai malesseri estivi sarebbero le persone più anziane, che sono più esposte da agli effetti della disidratazione, mancato riposo, e ovviamente da tutte quelle situazioni di stress a cui il fisico è sottoposto. Gli effetti del caldo sono anche degli sbalzi di umore e la riduzione delle capacità cognitive. Questo è emerso durante lo studio di persone durante le giornate in cui sono state rilevate alte temperature. Esperimento con 44 studenti Lo studio è stato coordinato dal ricercatore Jose Guillermo Cedeño-Laurent, della Chan School of Public Healt della prestigiosa università americana. Sono stati coinvolti nell'esperimento 44 studenti di Boston. Divisi in due gruppi: il primo di 24 ospitato in edifici con aria condizionata, il secondo di 20 in edifici senza aria condizionata. Nel 2016, durante fasi di ondate di caldo e temperature medie, sono stati osservati e sottoposti a dei test. Questi sono stati condotti in vari momenti della giornata, dalla stessa. Tramite una app sui propri smartphone sono stati sottoposti a delle prove e dai risultati sono state osservate delle discrepanze di risultati tra i due gruppi di studenti. In particolare, anche per risolvere semplici problemi aritmetici o una banale identificazione del colore, i ragazzi che erano ospitati negli edifici senza condizionatore hanno impiegato a rispondere rispettivamente il 13,4% e il 13,3% in più rispetto agli altri. Effetti del caldo Lo studio che è stato pubblicato sulla rivista Plos Medicine, ha evidenziato come gli effetti del caldo interessino milioni di persone e come questi malesseri estivi, siano più marcati nelle aree del mondo dove le strutture degli edifici siano maggiormente efficaci a livello termico. Nei fatti questi effetti sono diminuiti laddove le costruzioni riescono ad assorbire lentamente il calore durante le ore diurne e cederlo nelle ore notturne. Secondo gli studiosi di Haward, infine, gli effetti del caldo possono influire in modo non trascurabile negativamente persino nelle economie.

