Mangiare frutta e verdura non fa sempre bene, gli ortaggi da evitare
di Redazione
07/04/2018
Anche un ortaggio può essere pericoloso per la salute umana, è bene conoscere i pericoli di assumere specifica frutta e verdura specialmente se si soffre di disturbi come artrite e pressione bassa.
Frutta e verdura pericolose, ecco qualiTutti i medici del mondo sostengono che mangiare frutta e verdura faccia bene: sicuramente, ci si guadagna in salute se si segue una dieta varia fatta di insalate, frutta e ortaggi freschi di stagione, alternandoli a pasta, carne e pesce, ma non bisogna certo esagerare. Anche gli ortaggi possono nascondere delle vere e proprie insidie, soprattutto se si soffre di determinati disturbi. Lo dimostra uno studio di 20 anni che ha coinvolto 1400 persone e che ha rivelato che non tutti i vegetali fanno bene.
Artrite, aboliti i pomodoriNutrirsi di patate, pomodori, melanzane, peperoni potrebbe essere pericoloso: questi vegetali fanno parte delle Solanacee e possono a lungo andare causare irritazioni intestinali ai soggetti sensibili o addirittura aggravare i sintomi dell’artrite. Fautrice di tutti questi problemi è la sostanza chiamata solanina, che in quantità elevate diventa tossica. Nelle persone che soffrono di artrite, di gastrite, di disturbi muscolari o anche di problemi alle gambe, il minor consumo di Solanacee eviterebbe il dolore e il gonfiore caratteristico di queste patologie.
Anguria non indicata per pressione bassaLe arance sono ottime per mantenersi in buona salute, ma risultano poco tollerate da chi ha gruppi sanguigni diversi dal B. Inoltre si hanno dei disturbi con la frutta zuccherosa, ovvero cachi, fichi, uva, pesche o albicocche sciroppate, soprattutto per chi soffre di glicemia elevata. Ma il caso più eclatante forse è il connubio banane, anguria, melone e mirtilli . Per chi è iperteso è una manna, perché abbassano la pressione sanguigna, mentre al contrario chi invece soffre di pressione bassa, rischia malesseri. Insomma, frutta e verdura sono sani, non c’è dubbio, ma è sempre meglio consultarsi con il proprio medico per evitare problemi di salute.
