Mangiare lentamente fa dimagrire, la conferma

Uno studio giapponese ha confermato che mangiare lentamente facilita il dimagrimento. Le nostre abitudini alimentari sono fondamentali per mantenere il peso forma. Analizziamo insieme le scoperte dei ricercatori nipponici.

Dimagrire mangiando

Gli scienziati della Kyushu University di Fukuoka ci spiegano come dimagrire senza dover rinunciare completamente al cibo nello studio intitolato “Effects of changes in eating speed on obesity in patients with diabetes: a secondary analysis of longitudinal health check-up data” che è stato pubblicato sulla rivista BMJ Open e di cui vi riassumiamo le considerazioni più importanti.

I ricercatori hanno scoperto che cambiando le abitudini alimentari si riduce il rischio obesità e si può perdere peso. Allo studio hanno partecipato circa 60mila pazienti diabetici e sono stati raccolti i dati delle assicurazioni sanitarie relative agli anni dal 2008 al 2013 e sugli stili di vita. Lo studio ha accertato che i pazienti che mangiano ad una velocità normale hanno il 29% di probabilità in meno di diventare obesi, una percentuale che sale al 42% in caso di pazienti che mangiano lentamente.

Non mangiare prima di andare a dormire

Gli esperti giapponesi hanno condiviso altri consigli per dimagrire e conquistare il peso forse e in particolare si sono soffermati sul momento della cena. Dopo il pasto serale non si dovrebbe andare a dormire subito ma aspettare almeno due ore. Tra le altre cattive abitudini c'è anche quella di mangiare degli snack, anche in questo caso gli esperti suggeriscono di non coricarsi. Tra gli altri dati interessanti emersi dallo studio ci sono anche quelli sulla prima colazione. I nutrizionisti sostengono che non si debba saltare per evitare che il metabolismo rallenti, invece per gli studiosi giapponesi non è una cattiva abitudine.