L'eroe della metropolitana di Milano, video virale sul web

di Redazione 14/02/2018

Questa mattina è stata diffusa la notizia che parla dell'eroe della metropolitana di Milano. Il video apparso su Youtube, diventato già virale sul web, racconta lieto fine di un episodio che poteva trasformarsi in tragedia. Bambino cade sui binari della metropolitana La notizia di oggi, come già accennato, racconta un salvataggio definito davvero eroico avvenuto nella metropolitana di Milano. Nel corso della giornata di ieri un episodio, che vede coinvolto un bambino nigeriano di pochi anni, poteva davvero trasformarsi in tragedia. Secondo quanto raccontato dalla stampa locale, oltre che dalle immagini delle telecamere a circuito chiuso, un bambino di due anni improvvisamente sfugge al controllo della madre. Il piccolo in un momento di gioco correndo si avvicina troppo ai binari della metropolitana, cadendo dal così dal marciapiede. Lorenzo è l'eroe della metropolitana di Milano Gli attimi dopo la caduta del bambino dal marciapiedi della metropolitana si è diffuso un panico generale tra la folla. Il video diffuso della stampa e dai vari canali social, in pochissimo tempo e diventato virale sul web catturando l'attenzione degli italiani. A salvare il bambino è stato Lorenzo definito l'eroe della metropolitana di Milano. Il ragazzo, che ha accolto l'appello del Comune di Milano, il quale aveva chiesto di mostrare la sua identità al fine di poterlo ringraziare, in occasione di un'intervista rilasciata a Milanotoday ha raccontato di aver agito di istinto pensando: "Ho un minuto posso farcela". I nuovi eroi di Milano Nel corso delle ultime ore si è parlato di Lorenzo, il ragazzo di 18 anni che salvato un bambino di 2 anni nella metropolitana di Milano. Secondo quanto raccontato in alcune interviste i ragazzo, soprannominato già un eroe, non ha agito solo in questa miracolosa operazione. In quel momento è stato determinante anche l'azione della dipendente Atm che e riuscita a fermare prontamente la linea dei treni in transito.

