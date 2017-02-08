Manuel Vallicella addio a Uomini e donne? La confessione shock

Manuel Vallicella tronista di Uomini e donne in questi giorni è impegnato a decidere se dire o meno addio al programma di Maria De Filippi. Intanto vengono mandate in onda le puntate con le ultime registrazioni delle esterne e il bel veronese è finito di nuovo al centro delle polemiche per via di alcune dichiarazioni shock contro le donne.

L’ex corteggiatore di Ludovica Valli aveva avvisato la produzione circa il fatto che non sarebbe stato un tronista come tutti gli altri e che avrebbe abbandonato il programma in qualsiasi momento. Nessuno però si aspettava quanto confessato nell’ultima puntata, parole forti che hanno fatto il giro dei social. Mentre era con Francesca, Manuel Vallicella ha detto che per 8 anni non ha avuto alcuna relazione perché ha sofferto dopo la fine della sua storia d’amore più importante aggiungendo: «Ho odiato le donne». Manuel Vallicella oggi ha 31 anni quindi la delusione d’amore risale a quando aveva 22 anni circa. Sicuramente il tenebroso tronista di UeD era molto giovane all’epoca e non riusciamo davvero a capire come mai non si sia più ripreso.

Durante l’esterna con la corteggiatrice Francesca, il tronista si è lasciato andare ad altri commenti molto forti che hanno scatenato la reazione del pubblico. Ad un certo punto Manuel Vallicella ha detto: «Non riesco a dominarti». Una frase poco carina nei confronti della ragazza che è rimasta scioccata. Manuel Vallicella però si scioglie solo con Carmen Rimauro, due anime simili. La corteggiatrice è l’unica che è riuscita a scalfire il cuore di pietra del tronista di UeD e tutti i fan attendono con ansia di conoscere la decisione di Manuel che potrebbe arrivare la prossima settimana, al rientro di Maria De Filippi impegnata a Sanremo 2017. Al momento infatti non c'è alcuna certezza sul suo addio ma solo rumors.