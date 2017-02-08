Amici 16 gossip: un professore della scuola è fidanzato con Fiorella Mannoia

Amici 16 e Sanremo 2017 sono uniti dal sottile filo rosa del gossip e non perché Maria De Filippi è sbarcata sulla rete nazionale. Fiorella Mannoia una dei 22 big in gara al 67° festival della canzone italiana ha tenuto nascosta per anni la sua relazione con un volto noto del talent. Chi è il fidanzato di Fiorella Mannoia? Si chiedono tutti i fan della rossa cantante. La risposta è su Vanity Fair, il settimanale femminile a cui la Mannoia ha rilasciato un’intervista molto intima.

Il professore Carlo di Francesco di Amici 16 e Fiorella Mannoia sono fidanzati da 10 anni anche se la loro relazione non è mai finita al centro delle news di gossip. La cantante ha svelato anche il loro segreto: «Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo». L’identità del fidanzato di Fiorella Mannoia è stata tenuta nascosta per tanto tempo perché Carlo Di Francesco è anche produttore e arrangiatore musicale dell’artista, nonché componente della band che la accompagna nei concerti. Tra Fiorella Mannoia e il volto di Amici 16 non c’è la classica relazione tra allieva e professore visto che c’è una notevole differenza di età. La Mannoia infatti ha 62 anni mentre Carlo Di Francesco 36. Sono molto complici e non sentono il peso degli anni che li dividono tanto che presto pensano di sposarsi. Per Fiorella Mannoia il matrimonio non è mai stato una priorità ma da quando c’è Carlo nella sua vita ci ha pensato seriamente.

Per quanto riguarda la questione dei figli invece Fiorella Mannoia non ha cambiato idea, la cantante è contraria allo stereotipo della donna che deve diventare madre per essere completa. Non ha avuto figli anche se per un periodo della sua vita li ha desiderati fortemente e oggi non le mancano. Ha preferito non seguire i percorsi alternativi per restare incinta e accettato serenamente il suo destino. Il gossip sul fidanzato della Mannoia rovinerà il rapporto? Lo scopriremo solo nelle prossime news.