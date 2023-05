Manutenzione ascensori: le componenti da valutare in ogni controllo

La manutenzione degli ascensori è un obbligo normativo stabilito dal D.P.R. 162/99, che ne stabilisce la periodicità.

Gli ascensori, del resto, sono dispositivi presenti in ogni luogo pubblico o condominio e, in quanto tali, bisogna avere una corretta responsabilità nei confronti degli stessi, dal momento che si occupano non soltanto del trasporto di persone da un piano all’altro, ma anche di una migliore gestione delle folle e dei gruppi di persone. In alcuni ambienti, come gli ospedali, gli ascensori sono gli unici strumenti utili affinché possa essere garantito il trasporto di una barella o di altri strumenti medici verso la sala operatoria.

Contenuti



L’importanza della manutenzione di un ascensore

Insomma, da queste caratteristiche è chiaro che la manutenzione degli ascensori sia un dispositivo di sicurezza che non potrà non essere applicato; ma quali sono gli interventi da realizzare per ogni intervento di manutenzione degli ascensori?

Grazie a realtà come Impianto Sicuro, che si occupano di preventivare e offrire specifiche a proposito di ogni intervento di manutenzione, è possibile ottenere una panoramica degli interventi che dovranno essere realizzati, che segue.

Controllo delle funi e della mobilità di un ascensore

Prima tipologia di controllo che dovrà avvenire, nell’ambito della manutenzione di un ascensore, è quello delle funi e della mobilità dello strumento di trasporto stesso. Ovviamente, non può che trattarsi della prima componente a cui fare riferimento, dal momento che garantisce il corretto movimento dell’ascensore lungo l’asse su cui è predisposto.

Nel corso degli anni, le funi su cui si muove un ascensore potrebbero usurarsi o consumarsi, per cui il movimento potrebbe non essere più fluido, garantendo diversi problemi come conseguenza e, soprattutto, mettendo a serio rischio la salute di chi utilizza un ascensore. Per questo motivo, nel caso in cui ci siano problematiche di questo genere, sarà necessario intervenire o per mezzo di una rivitalizzazione delle funi, sia attraverso un cambio di queste ultime, qualora lo stato di usura sia irreversibile. Nel secondo caso, l’ascensore sarà fuori servizio per un po’.

Apertura delle porte

L’apertura delle porte di un ascensore dovrà avvenire con la massima sicurezza possibile, così come la chiusura, per garantire che durante il trasporto non ci siano problemi di apertura improvvisa che potrebbero mettere a rischio la sicurezza delle persone. Gli ascensori moderni, per garantire una maggiore affidabilità, si servono della fotocellula: si tratta di un sistema che riconosce automaticamente qualsiasi oggetto o persona che, nel passare attraverso il varco tra ascensore e pieno, blocca la chiusura delle porte.

Naturalmente, una volta chiuse le porte, la fotocellula permette di ottenere il vantaggio opposto, evitando che ci sia un’apertura improvvisa. I controlli di manutenzione riguarderanno questa e altre componenti, affinché si possa star tranquilli quando si utilizza un ascensore.

Controllo della pulsantiera

Ultima tipologia di controllo che dovrà essere realizzata, per quanto riguarda la manutenzione di un ascensore, ha a che fare con la pulsantiera, soprattutto per quel che concerne il tasto di emergenza che potrà essere premuto nel caso in cui ci sia un blocco improvviso dell’ascensore o una problematica di altro tipo avvertita durante il trasporto.

Il tasto di emergenza dovrà essere sempre funzionante e dovrà generare un suono facilmente udibile da tutti i condomini o le persone presenti in un luogo pubblico, così da garantire un intervento pronto nel caso di pericolo o necessità.

Inoltre, quanto alla pulsantiera, sarà importante sottolineare anche l’importanza di un sistema di segni (come il Braille) da inserire per ogni tasto, così che ogni non vedente sappia qual è il pulsante da selezionare per raggiungere un determinato piano, pur senza l’altrui aiuto.