Come sconfiggere la ritenzione idrica

La ritenzione idrica è una problematica con la quale tantissime persone hanno a che fare. Nel momento in cui la si chiama in causa, è necessario considerare ovviamente gli accorgimenti per sconfiggerla. Quali sono i migliori?

Scopriamone alcuni nelle prossime righe di questo articolo!

L’importanza di contattare un medico

Se si soffre di ritenzione idrica, è il caso di contattare il prima possibile il proprio medico di fiducia. Come mai?

Perché la problematica alla quale è dedicato questo articolo è, in alcuni frangenti, la conseguenza di condizioni di salute critiche come l’ipotiroidismo, lo scompenso cardiaco, l’insufficienza renale acuta.

Una volta escluse criticità serie, si può procedere, sempre evitando di ricorrere a prodotti pericolosi, ad agire contro l’inestetismo.

Attenzione alla dieta

Il primo aspetto a cui fare attenzione nel momento in cui si ha a che fare con la ritenzione idrica riguarda la dieta. Essenziale è innanzitutto ridurre l’apporto di sale.

A tal proposito, va ricordato che, nel momento in cui si chiama in causa questo consiglio, non si inquadra solamente il sale che si aggiunge dalla saliera a piatti come le insalate.

Molto importante è anche avere cura di non esagerare con il sale nascosto. Quest’ultimo è presente in alimenti insospettabili, come per esempio le brioches o le salse di pomodoro.

La dieta contro la ritenzione idrica dovrebbe essere caratterizzata dalla presenza di frutti rossi, notoriamente preziosi quando si tratta di migliorare l’efficienza del microcircolo. Da non dimenticare sono anche verdure come la lattuga e il cetriolo, senza dimenticare i pomodori, notoriamente ricchi d’acqua.

Anche l’ananas è ottimo contro la ritenzione idrica. Rimanendo con il focus sui frutti, rammentiamo l’importanza dell’anguria, composta per il 95% circa da acqua e povera di calorie.

Integratori

Per supportare gli effetti della dieta anti ritenzione idrica, è possibile ricorrere ad alcuni supplementi specifici. In merito a questi ultimi, è importante controllare, consultando l’apposita sezione del sito del Ministero della Salute, che si tratti di integratori la cui commercializzazione è autorizzata in Italia.

Per togliersi qualsiasi preoccupazione a tal proposito, li si può acquistare su e-commerce autorevoli, come per esempio quelli delle farmacie online autorizzate dal Ministero della Salute a vendere in rete. Su Farmaflorence.com troverai diversi prodotti drenanti e depurativi caratterizzati dalla presenza di ingredienti naturali di ottima qualità, come per esempio il tarassaco.

Medicina estetica

La medicina estetica rappresenta un importante punto di riferimento nel momento in cui si ha la necessità di sconfiggere la ritenzione idrica. Uno dei trattamenti più popolari al proposito è la mesoterapia. Di cosa si tratta? Di un protocollo che prevede l’esecuzione di microiniezioni localizzate di farmaci omeopatici scelti dal medico a seconda delle indicazioni del paziente.

Attività fisica mirata

L’attività fisica mirata è un’altra alleata preziosa contro la ritenzione idrica. Entrando nel vivo di questo tema, facciamo presente che la corsa non è il massimo. Molto meglio la camminata, che può essere considerata a tutti gli effetti come un massaggio linfodrenante soft.

Non esagerare con l’alcol

Le bevande alcoliche aumentano la ritenzione idrica?

Risposta affermativa! Come mai? Perché l’alcol concretizza un effetto vasodilatatore.

La persona che ha assunto la bevanda alcolica sperimenta quindi effetti come il calore e il rossore che si palesa sul viso. Con la vasodilatazione, però, si ha anche a che fare con un rallentamento della circolazione ematica e con una stasi venosa, con conseguente incremento della ritenzione di liquidi.

Smettere di fumare

Smettere di fumare fa bene ai polmoni e non solo.

Aiuta anche a ridurre la ritenzione idrica. Come mai? Perché le sostanze presenti nelle sigarette rallentano la circolazione del sangue. La conseguenza?

Le cellule che faticano ad espellere i liquidi in eccesso, con ovvio peggioramento del quadro di ritenzione idrica. Non c’è che dire: un motivo in più per buttare il pacchetto!