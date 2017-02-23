Mappa del terrore nel cervello, ecco il meccanismo di come si rievocano i brutti ricordi

Il cervello umano è fatto di mappe tra le quali anche la mappa dei brutti ricordi. Un team di ricercatori della Rice University e del Baylor College of Medicine a Houston in Texas, analizzando l'di alcune cavie da laboratorio, ha fatto una scoperta riguardante la rievocazione deiassociati a un luogo specifico. Il, come meccanismo di difesa, genererebbe una specie diattivata al momento opportuno per evitare di ripetere l’esperienza spiacevole e di rifarsi del male. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sul Nature Neuroscience, in quanto è il primo passo avanti per poter contrastare malattie terribili, come ile altre demenze che implicano la. La scoperta di questo meccanismo è avvenuta grazie a un esperimento: gli studiosi hanno sottoposto le cavie a tre fasi. Nella prima, gli animali sono stati lasciati liberi di esplorare un percorso creato, mentre nella seconda, giunti a un passaggio obbligato, gli è stata procurata una leggera scossa elettrica. Nella terza fase, infine, gli scienziati hanno valutato il loro comportamento, mediante apposite scansioni cerebrali. I ratti, impauriti dall'esperienza vissuta in precedenza, giunti nei pressi del luogo della scossa tendevano a tornare indietro. Il loro, quindi, ha attivato unagrazie aidella scossa elettrica e questo ha permesso loro di evitare il pericolo. La conferma è arrivata analizzando, nello specifico, l’di questi roditori: in pratica, ilattiva degli specifici neuroni del sistema limbico, ovvero le cellule di luogo dell'ippocampo. Riuscire a comprendere i meccanismi legati alla cosiddettae aipotrebbe aiutare a contrastare malattie terribili, come ile altre demenze che implicano la