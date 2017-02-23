Home Attualità Isola dei Famosi 2017 anticipazioni prossima diretta live, Raz Degan espulso? Televoto annullato

di Redazione 23/02/2017

Momenti di tensione all’Isola dei Famosi 2017 prima del ritiro di Massimo Ceccherini: l’Isola dei Metalli ha fatto letteralmente far affilare i coltelli a Raz Degan e al resto del gruppo dei concorrenti naufraghi: il modello israeliano ed ex compagno di Paola Barale ha deciso di continuare la sua esperienza in Honduras in completa solitudine. Dopo una giornata particolarmente difficile, Massimo Ceccherini si è infuriato con Moreno, deciso a chiedere spiegazioni per la nomination. Essere tutti insieme riuniti nella stessa isola ha fatto dimenticare ai concorrenti dell’Isola dei Famosi 12 che si tratta di un gioco e il rapper di Amici prova a spiegarlo all’attore toscano, ma senza successo. Quando poi Raz porta via un telo, scoppia la rissa: il risultato è che il modello, secondo le anticipazioni della prossima diretta live serale condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5, potrebbe essere espulso dal reality Mediaset, visto il ritiro di Massimo e il televoto annullato. L’Isola dei Famosi 2017 si può intitolare anche il telo della discordia: Raz Degan pare abbia fatto un torto al gruppo dei concorrenti naufraghi dell’Isola dei Metalli in Honduras, in quanto avrebbe sottratto una stuoia per isolarsi dal resto del gruppo. Si accenda la rissa tra Moreno, Simone Susinna e l’israeliano, reo di rifiutare l’invito a restituire il maltolto. Massimo Ceccherini, prima del suo ritiro, prova a dividere il rapper e il modello 48enne prima che la situazione degeneri e invita quest’ultimo a mantenere la calma, ma Moreno ha rivelato a Ceccherini che Raz ha detto che sua moglie è una poco di buono, supportato da Giulia Calcaterra. L’ex compagno di Paola Barale verrà espulso durante la diretta live della prossima puntata serale dell’Isola dei Famosi 12? Raz Degan rischia di essere veramente espulso? Per ora, non ci sarebbero prove concrete degli insulti verso la moglie di Massimo Ceccherini, nonostante il ritiro dell’attore toscano dal reality e il televoto annullato. Ceccherini chiede a gran voce la squalifica di Raz, mentre lui risponde non salutandolo all’abbandono dell’Isola dei Metalli e scatenando ulteriore polemica all’Isola dei Famosi 12. La più infuriata è la leader Samantha De Grenet, la quale si è stupita del comportamento dell’ex compagno di Paola Barale, mentre Simone Susinna asserisce che per rispetto avrebbe dovuto salutare l’ex naufrago. Mediaset e la Produzione prenderanno provvedimenti seri? Ma soprattutto, tornerà l’armonia in Honduras?

