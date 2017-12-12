Marco Columbro è in contatto con gli alieni? Le teorie del presentatore

Marco Columbro dalle stalle alle stelle? Dopo i problemi di salute e di lavoro, il celeberrimo conduttore e attore ha rilasciato delle dichiarazioni al settimanale Spy che riguardano gli alieni

Ricercatore di Ufo: la nuova vita di Marco Columbro

Ha vinto ben 13 Telegatti ed è uno dei presentatori storici di Mediaset, ma Marco Columbro oggi si dedica ad altro. Columbro ha aperto un'azienda di agricoltura biologica con annessa struttura ricettiva in Toscana. Era da tempo che non rilasciava interviste e ha deciso di tornare con dichiarazioni sorprendenti a Spy, settimanale nato da un'idea di Alfonso Signorini. In questo pianeta, secondo Columbro, non esiste solo l'uomo e presto la Terra potrebbe entrare in contatto con gli UFO. Da circa 30 anni conduce delle ricerche che lo hanno portato a rafforzare la sua convinzione.

Fine della carriera televisiva

La vita di Marco Columbro è cambiata nel 2001. Mediaset ad un certo punto ha smesso di contattarlo e i programmi di successo con Lorella Cuccarini sono solo conservati nell'archivio digitale. Non ha mai capito il perché di quella decisione, ma è convinto che sia cambiato il modo di fare tv. Ai programmi leggeri con balletti e giochi Mediaset ha preferito i salotti con gli opinionisti e i reality. La carriera del presentatore 67enne però è continuata in teatro e in tv con le televendite. La gente gli ha sempre dimostrato il suo affetto. Columbro è stato in coma e in un condominio di Verona si riunivano per pregare per lui,

Marco Columbro e il Dalai Lama

Columbro ha conosciuto alcuni maestri spirituali e anche il Dalai Lama. Al settimanale Spy ha precisato che non segue una religione e che non è buddista e ha citato Papa Francesco che due anni fa ha detto: «Noi dobbiamo portare nel nostro cuore gli insegnamenti di un essere alieno, il cui nome era Gesù». Ma non finisce qui, secondo Marco Columbro infatti anche Putin farà una dichiarazione simile perché i grandi capi di Stato sono in contatto con gli alieni dagli anni '40 e “noi siamo frutto della loro creazione”. Inquietante, non credete?