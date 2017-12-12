Home Intrattenimento Chiara Biasi incinta? La fashion blogger mostra il pancino su Instagram

Chiara Biasi incinta? La fashion blogger mostra il pancino su Instagram

di Redazione 12/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Chiara Biasi dopo la relazione con Oscar Branzani è riuscita a costruire un'importante carriera sulla moda, diventando così una fashion blogger come Chiara Ferragni e Alice Campello... Un'altra cosa però potrebbe accomunare le tre blogger, ovvero la gravidanza. Chiara Biasi incinta di Simone Zaza? A smascherare il tutto sarebbe stata una foto postata su Instagram che metterebbe in risalto il pancino sospetto. Chiara Biasi polemica, l'attacco alle ex di Uomini e Donne In questi ultimi giorni non parlare di Chiara Biasa è davvero difficile. La fashion bloggher da qualche tempo a questa parte sta vivendo una splendida storia d'amore con il calciatore Simone Zaza, anche se questo non le ha di certo impedito di punzecchiare il suo ex, Oscar Branzani, e la fidanzata Eleonora Rocchini. La blogger ha infatti citato l'ex corteggiatrice, insieme a Giulia De Lellis e Sonia Lorenzini, per via delle pubblicità che vengono fatte su Instagram. Le dichiarazioni sui social di Chiara Biasi sarebbero state queste: "Comunque con questi video televendite su Instagram mi fate morire". La cosa ovviamente ha scatenato un vero dibattito, tanto che Sonia Lorenzini ha immediatamente risposto alla blogger: "Vi prego spendete su e spendete giù fidatevi ecc ecc.. disse quella che scriveva: certa gente mi seguirebbe anche se gli caga….. in testa! Allora si, seguite TUTTI codeste persona che male non fa". Chiara Biasi è incinta? La verità sui social I follower di Chiara Biasi da tempo ormai seguono la vita da sogno della blogger insieme a Simone Zaza, motivo per cui l'arrivo di un figlio rappresenterebbe il coronamento di un amore a dir poco fiabesco. La domanda che si stanno ponendo in queste ultime ore i fan della blogger è: Chiara Biasi è incinta? L'idea di un possibile gravidanza è stata incrementata dal fatto che Chiara Biasi ha postato su Instagram una foto che la ritrae con un pancino sospetto. In un primo momento i fan hanno pensato che la ragazza potesse essere ingrassata, ma la blogger ha sempre puntato a una forma fisica perfetta... Dunque che sia arrivato anche per Chiara Biasi e Simone Zaza il momento di un dolce annuncio?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp