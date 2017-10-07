Home Intrattenimento Marco Predolin torna al GF Vip? La dichiarazione a Verissimo

di Redazione 07/10/2017

Marco Predolin torna al GF Vip? Per l'ex concorrente del reality sta per iniziare ufficialmente il weekend di ospitate nei vari programma televisivi di Mediaset. In questo momento i fan di Predolin sono in attesa di scoprire quale tipo di dichiarazione abbia fatto a Verissimo. Marco Predolin dopo il GF Vip Marco Predolin senza ombra di dubbio è stato uno dei personaggi del GF Vip più discussi di questa settimana, sia sui social che nei salotti televisivi. Se ben ricordate lunedì la redazione del reality ha pesantemente penalizzato il concorrente prima con dei rimproveri circa delle frasi omofobe e poi con l'espulsione a causa di una bestemmia, detta in un momento di "gioco" con gli altri coinquilini della casa. Sui social durante questa settimana si sono schierate due fazioni, una pro e una contro la decisione del Grande Fratello Vip... Anche se Marco Predolin non demorde essendo anche intenzionato a sfoderare i suoi assi nella manica. Marco Predolin torna al GF Vip? Come annunciato qualche giorno fa Marco Predolin è intenzionato a riprendersi quanto gli spetta di diritto... Motivo per cui ha deciso di prendere parte a diverse ospitate televisive, spiegando cosa sia successo realmente all'interno della casa. In molti hanno definito l'ex concorrente del GF Vip quasi una vittima sacrificale, immolata per fare audience ma la cosa potrebbe non finire qui. Marco Predolin torna al GF Vip? La notizia ha preso corpo ormai da ore e potrebbe essere confermata oggi pomeriggio in occasione della nuova puntata di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin. Marco Predolin vacanza premio al GF Vip? In questi giorni parecchi utenti sui social hanno richiesto una vacanza premio per Marco Predolin nella casa del GF Vip. La richiesta verrà accolta? La richiesta è stata avanzata anche dallo stesso Marco Predolin che durante la sua intervista a Verissimo ha dichiarato: "Non mi fa piacere essere stato buttato fuori . Mi sono ampiamente scusato e l'ho fatto con gli occhi lucidi. Non conoscevo l'etimologia e il senso del termine 'mannaggia', ma vorrei rientrare. Mi piacerebbe che il GF ipotizzasse qualcosina, magari una settimana premio dentro la Casa.”

