Uomini e Donne rumors, Rosa Perrotta in lite con Mattia Marciano

di Redazione 07/10/2017

Ieri si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne che ha fatto nascere non pochi rumors sul web... La prossima settimana dunque potremo vedere Rosa Perrotta in lite con Mattia Marciano, come mai? Uomini e Donne anticipazioni e tanti rumors Come abbiamo avuto modo di vedere nell'arco di queste settimane Mattia Marciano spesso e volentieri è protagonista delle anticipazioni di Uomini e Donne. Dopo il caso Chiara Della Monica sembra essersi aperta una nuova parentesi riguardante Angela Caloisi, contesa tra l'ex tentatore Paolo Corvellin e appunto Mattia Marciano. La corteggiatrice ha però puntualizzato di essere interessata solo a Paolo Corvellin, anche se ha immediatamente accettato l'invito di Mattia Marciano per un'esterna. Uomini e Donne anticipazioni Mattia Marciano e Paolo Corvellin La decisione di Angela Caloisi di uscire con Mattia Marciano pare abbia messo in crisi il feeling instaurato con Paolo Corvellini, il quale ha deciso di spostare la sua attenzione su Ester. In questo frangente il tronista napoletano sembra essere sempre più coinvolto da Vittoria Deganello. Questa strana dinamica pare che sia riuscita a far nascere in studio qualche tensione con Rosa Perrotta che ha immediatamente attaccato Mattia Marciano. Secondo alcune anticipazioni contornate da rumors l'ex tronista e Marciano pare che siano i protagonisti di una lite animata. Uomini e Donne anticipazioni Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione Le anticipazioni di Uomini e Donne hanno svelato Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ospiti di Maria De Filippi la prossima settimana. La puntata, registrata il 6 ottobre, però non sarà così tranquilla come possiamo immaginare. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione racconteranno la prima fase della loro relazione, la quale pare proceda abbastanza bene... Nel corso della puntata però la condotta di Mattia Marciano pare abbia creato qualche scontro particolarmente animato con Rosa Perrotta, che vede come protagonista la corteggiatrice Angela Caloisi. Cosa sta succedendo dunque a Uomini e Donne?

