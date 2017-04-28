Maria De Filippi contro Ballando con le stelle 2017: il caso Morgan
di Redazione
28/04/2017
Maria De Filippi dopo l'esplosione del caso Morgan si scaglia contro Ballando con le stelle 2017? La padrona di casa Mediaset ha deciso di dire la sua dopo la decisione di Milly Carlucci relativa all'ospitata di Morgan nel programma di Rai 1. La scelta della conduttrice dello show del sabato serata è stata dunque sbagliata? In queste due ultime settimane non si è fatto altro che parlare di Amici 16 e dell'abbandono di Morgan, uno strano imprevisto che ha permesso un'inversione di marcia al format di Maria De Filippi. Mentre nella scuola di talenti tutto sembra essere tornato alla normalità, grazie anche all'arrivo di Emma Marrone, il caso Morgan continua a suscitare non poche discussioni. La settimana dopo l'abbandono di Amici 16, il cantante è stato il ballerino per una notte di Ballando con le stelle 2017. Fin da subito si è parlato di scelta tattica! Le varie news di spettacolo hanno infatti accusato Milly Carlucci e la sua redazione di aver giocato in un certo qual modo "sporco" approfittando così di quello che è il personaggio del momento. Questa cosa però non è sfuggita all'occhio attento di Maria De Filippi che finalmente ha deciso di dire la sua opinione sulla scelta di mamma Rai. L'invito fatto a Morgan sarà veramente una scelta tattica fatta dalla redazione di Ballando con le stelle 2017? Milly Carlucci afferma di no, spiegando che già da tempo pensavano a Morgan come possibile ballerino per una notte. In questo contesto però Maria De Filippi però ha un'opinione totalmente diversa. Morgan non lo avrei invitato. Avrei aspettato un’occasione diversa e non avrei neanche giocato sull'equivoco della ‘verità
