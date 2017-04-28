Uomini e Donne News Trono Over, show tagliato per colpa di Tina e Gemma?

è uno dei programmi pomeridiani più seguiti in Italia, e se lo show dedicato alvenisse tagliato per colpa di? Le due donne sono ormai note nel panorama televisivo proprio per via delle loro "liti" mediatiche, tanto che i fan del programma di Maria De Filippi hanno seriamente pensato che tra loro fosse tutta finzione. Dunque qual è la verità che si nasconde dietro le varie? La guerra traormai da mesi appassiona i fan deldida mesi ormai seguono le loro liti durante lo.... Alimentando così le variedi gossip e non solo. Nell'arco di queste settimane in molti hanno pensato che le liti tra le due donne fossero ben studiate e architettate. Tutto sembrava frutto di un copione ben scritto al fine di interessare gli spettatori alla fase deldel programma e Gemma è sempre stata una una delle figure che ha riscosso molti consensi da parte del pubblico. L'entrata in scena didunque poteva essere il pretesto perfetto per regalare quel qualcosa in più, spezzandone così la monotonia. Se, invece, i litigi e i vari battibecchi trafossero reali? A far luce su questo aspetto è stata proprioin occasione di un'intervista rilasciata al. L'astio trasarebbe dunque tutto vero! Nessuna finzione, nessun copione.... A confessare tutto è statadurante un'intervista, spiegando come questo infierisca particolarmente sul programma. "Tina non la può vedere sul serio. Sono costretta a tagliare pezzi di trasmissione di un quarto d’ora o 20 minuti perché il loro astio arriva a livelli intrasmettibili".