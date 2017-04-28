Uomini e Donne News Trono Over, show tagliato per colpa di Tina e Gemma?
di Redazione
28/04/2017
Uomini è Donne è uno dei programmi pomeridiani più seguiti in Italia, e se lo show dedicato al Trono Over venisse tagliato per colpa di Tina e Gemma? Le due donne sono ormai note nel panorama televisivo proprio per via delle loro "liti" mediatiche, tanto che i fan del programma di Maria De Filippi hanno seriamente pensato che tra loro fosse tutta finzione. Dunque qual è la verità che si nasconde dietro le varie news? La guerra tra Tina e Gemma ormai da mesi appassiona i fan del Trono Over di Uomini e Donne da mesi ormai seguono le loro liti durante lo show.... Alimentando così le varie news di gossip e non solo. Nell'arco di queste settimane in molti hanno pensato che le liti tra le due donne fossero ben studiate e architettate. Tutto sembrava frutto di un copione ben scritto al fine di interessare gli spettatori alla fase del Trono Over del programma e Gemma è sempre stata una una delle figure che ha riscosso molti consensi da parte del pubblico. L'entrata in scena di Tina Cipollari dunque poteva essere il pretesto perfetto per regalare quel qualcosa in più, spezzandone così la monotonia. Se, invece, i litigi e i vari battibecchi tra Tina e Gemma fossero reali? A far luce su questo aspetto è stata proprio Maria De Filippi in occasione di un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. L'astio tra Tina e Gemma sarebbe dunque tutto vero! Nessuna finzione, nessun copione.... A confessare tutto è stata Maria De Filippi durante un'intervista, spiegando come questo infierisca particolarmente sul programma. "Tina non la può vedere sul serio. Sono costretta a tagliare pezzi di trasmissione di un quarto d’ora o 20 minuti perché il loro astio arriva a livelli intrasmettibili".
Articolo Precedente
Maria De Filippi contro Ballando con le stelle 2017: il caso Morgan
Redazione