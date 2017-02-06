Maria De Filippi lascia UeD per Sanremo 2017: chi la sostituisce?

Maria De Filippi lascia Uomini e donne ma non è un addio definitivo. La conduttrice questa settimana sarà impegnata a Sanremo 2017. Carlo Conti ha desiderato fortemente la presenza di Queen Mary che ha ceduto alle avances del direttore artistico del Festival della Canzone italiana senza fare troppi complimenti, forse perché nel suo lungo curriculum mancava proprio un’esperienza di questo tipo.

I programmi Mediaset di Maria De Filippi per una settimana subiranno alcune variazioni, solo adesso abbiamo capito come mai le registrazioni di Amici 16 e di Uomini e donne venivano fatte con largo anticipo sulla tabella di marcia rispetto alle passate edizioni. Il progetto di Sanremo 2017 infatti ha portato via molto tempo all’istrionica conduttrice. I cambiamenti più importanti riguardano Uomini e donne, tutti si chiedono: chi sostituisce Maria De Filippi? Come molti di voi avranno già capito a guidare il dating show di Canale 5 ci sarà il suo braccio destro: Raffaella Mennoia. In settimana verranno trasmesse delle puntate speciali che hanno come protagoniste le coppie del trono classico che sono nate nel corso delle precedenti edizioni di UeD. L’autrice della trasmissione durante l’assenza di Maria De Filippi si occuperà anche della gestione delle registrazioni del trono classico e del trono over. Intanto informiamo i nostri lettori che potranno appassionarsi con le storie di Andrea Damante e Giulia De Lellis, Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Non ci saranno invece Teresa e Salvatore, Cristian e Tara, Aldo e Alessia, per vari motivi sia di lavoro che personali.

Maria De Filippi intanto è intervenuta durante la prima conferenza stampa ufficiale del festival ad un giorno dall’inizio di Sanremo 2017. La conduttrice ha detto ai giornalisti che da quando è stata resa nota la notizia della sua partecipazione ha capito che era proprio vero quello che diceva Pippo Baudo: Sanremo è Sanremo. Per tre giorni inoltre è stata assediata dai paparazzi, e ha avuto l’onore di sentirsi come Belen Rodriguez. Maria De Filippi ha ricordato che per un semplice intervento dal dentista ha dovuto rinunciare a Uomini e donne e tutti i siti di gossip hanno riportato le news di un suo malore improvviso.