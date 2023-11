Marketing sportivo: come promuovere una ASD

Le ASD (associazioni sportive dilettantistiche) rappresentano delle realtà aventi un ruolo prezioso nella società. Promuovono in maniera capillare i valori dello sport e del benessere, intercettando anche categorie particolarmente bisognose di momenti di coesione sociale e dedicati al movimento (bambini, giovani che vengono da famiglie disagiate etc.).

Alla luce di ciò, se si decide di aprirne una è opportuno fare attenzione alla promozione. Come gestirla?

Attenzione all’identità di marca

Anche se, per la legge, è un’attività senza fini di lucro, l’associazione sportiva dilettantistica è comunque un marchio.

Per essere promossa, ha quindi bisogno di un’identità forte, dettaglio che enfatizza l’unicità di qualsiasi brand, a prescindere dal settore in cui opera. Quest’ultima parte, per esempio, dalla scelta del logo, che eve essere gestita tenendo conto della tipologia di disciplina al centro della propria attività innanzitutto.

Per fare un esempio concreto, chiamiamo in causa i casi di associazioni che si occupano rispettivamente di arti marziali e di nordic walking. Nella prima situazione, essendo la tipologia di sport legata a concetti di forza e solidità, è più probabile che il colore dominante del logo sia scuro o addirittura nero.

Nella seconda, si chiama in causa una disciplina che permette di passare tanto tempo in mezzo alla natura. Il logo, molto probabilmente, sarà dominato da colori come il verde.

L’identità di marca deve essere messa in primo piano, in maniera coerente, anche nei testi, che devono essere caratterizzati da uno specifico tono di voce – informalità piuttosto che formalità, richiamo a determinate immagini etc. – e nell’eventuale materiale cartaceo, che deve richiamare i colori del logo.

Come gestire il sito

Le associazioni sportive dilettantistiche possono avere il sito? Assolutamente sì. Essenziale, però, è considerare alcune regole. Tra queste rientra la necessità di specificare, con dicitura completa, la ragione sociale.

Nel footer, è obbligatorio inserire la denominazione e, a seguire, la dicitura “società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata” o “associazione sportiva dilettantistica”.

Chiariti questi aspetti, ricordiamo che può bastare un sito monopagina. In questi casi, si può ricorrere alla potenza della comunicazione video. Giocando con inquadrature, musica e, perché no, chiamando in causa pure le magie che si possono creare con i droni, è possibile raccontare in pochi minuti la storia dell’associazione e rimarcare la sua unicità.

Il potere degli eventi

Promuovere un’associazione sportiva dilettantistica vuol dire, per forza di cose, partecipare agli eventi.

Attenzione, però: bisogna farlo con buonsenso. Ne vengono organizzati tanti sul territorio ed è per questo importante scegliere solo quelli in linea con i propri valori.

Affinché tutto sia gestito nel migliore dei modi, è opportuno curare il merchandising, il che implica, per esempio, personalizzare capi di abbigliamento e accessori con patch di qualità come quelli che si possono scegliere sul portale Easy Patch, punto di riferimento in tutta Italia per le associazioni sportive.

I benefici delle relazioni con i media

Le relazioni con i media sono vitali per la promozione della propria associazione sportiva dilettantistica.

Ecco perché è il caso di formare gli associati in modo da renderli autonomi nella redazione di comunicati stampa e nella scelta, per esempio, di oggetti accattivanti per le mail da inviare ai giornalisti.

Quando si guarda all’aspetto delle relazioni con i media, è bene essere consapevoli del fatto che un giornalista ha poco tempo a disposizione e tantissimi contenuti dai quali è letteralmente investito.

Questo è il motivo per cui, se si redige una mail con un oggetto efficace, si è già a buon punto.

Il materiale cartaceo

Nelle righe precedenti, abbiamo fatto cenno al materiale cartaceo, da non trascurare in questa era del web.

Dai volantini fino alle brochure, va scelta la soluzione migliore a seconda della situazione e del target che si ha intenzione di intercettare.