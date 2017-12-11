Home Intrattenimento Marò Latorre, la moglie chiede il divorzio

Marò Latorre, la moglie chiede il divorzio

di Redazione 11/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il caso Marò torna alla ribalta: Massimiliano Latorre accusato dalla moglie di aver abbandonato i figli Rosalba Ancona, accuse pesanti al marò Massimiliano Latorre Il marò Massimiliano Latorre, diventato famoso, suo malgrado, per il caso dell'Enrica Lexie, il governo indiano e la morte dei pescatori, è tornato a far parlare di sé. A muovere accuse contro di lui è la moglie, che ha annunciato di avere chiesto il divorzio, la cui causa sarà discussa tra pochi giorni nel tribunale di Taranto. La donna accusa l'ormai ex marito di aver ormai abbandonato i figli. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è il non presentarsi al compleanno per i 18 anni della figlia più grande. Secondo la donna, Latorre ormai non è interessato alla famiglia e non rispetta neanche le decisioni del giudice. La Repubblica ha raccolto lo sfogo della ormai ex moglie del marò. Marò Latorre, l’accusa Rosalba Ancona è la moglie di Massimiliano Latorre, il fuciliere di marina accusato dal governo indiano di avere aperto il fuoco, al largo delle coste della regione indiana del Kerala, contro una barca di pescatori scambiati per pirati. Nel 2012 il marò insieme al collega Salvatore Girone fu trattenuto per un lungo periodo in India, dando vita ad un contenzioso internazionale che provocò non poche tensioni tra il governo italiano e quello indiano. Ora a muovere accuse contro Latorre è la moglie, con la quale il fuciliere è legato sentimentalmente sin dalla fine degli anni Novanta. All'inizio della relazione la coppia aveva avuto due figli, poi si sono sposati ed il seguito è arrivata un'altra bambina. Durante il periodo in cui il marò è stato trattenuto in India la sua famiglia gli era rimasta vicina, ma ora le cose sembrano essere cambiate, visto che la prossima settimana avrà luogo un'udienza per il divorzio. Rosalba dipinge uno scenario familiare devastato, pur non mettendo in discussione l’operato del marito nella Marina. L'ultima volta che Massimiliano avrebbe visto i suoi figli è stato nel mese di agosto. Inoltre, parla di minacce ed episodi violenti che in passato l'avevano spinta a presentare querele, che poi però ha ritirato per la vicenda in India. Divorzio Latorre, intervista su Repubblica Il fuciliere è tornato in Italia nel 2014, dopo essere stato colpito da un ictus. Vive a Roma e ha una nuova compagna. Nel 2016 anche la figlia Giulia Latorre aveva denunciato la mancanza di interesse del padre verso di lei. Rosalba Ancona oltre ad affrontare la causa di divorzio chiede che Latorre rispetti quanto il giudice ha stabilito riguardo alle visite ai figli che, nonostante tutto, adorano il papà come spiega a Repubblica.it. La reale motivazione, però, è di tipo economico, visto che deve occuparsi da sola di tre figli e il mantenimento non basterebbe a sopravvivere.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp