Rosy Abate 2 La serie anticipazioni: torna Domenico Calcaterra?

Ieri sera è andata in onda la quinta e ultima puntata della fiction campione di incassi Rosy Abate La Serie. Lo spin off di Squadra Antimafia ha battuto anche Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio.

Giulia Michelini è Rosy Abate

Rosalia, l'ultima degli Abate, è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico. La serie spin off di Squadra Antimafia ha toccato punte del 21% di share, un dato insolito visto che è stata trasmessa di domenica e aveva come competitor Fabio Fazio su Rai1 e Massimo Giletti su La7. Il successo di Rosy Abate La Serie è dovuto soprattutto all'attrice principale, Giulia Michelini. Ormai tutti la identificano con La Regina di Palermo ma per lei, schiva e riservata come poche, non è un problema. Sono i red carpet che la rendono nervosa perché non si abituerà mai ai riflettori. Se rimarrà per sempre Rosy Abate non lo sappiamo, quello che è certo però, che ci sarà la seconda stagione.

Rosy Abate, il vero padre

L'ultima puntata della fiction ha riservato diversi colpi di scena agli spettatori. Il primo riguarda il piccolo Leonardo, l'unico essere vivente su questa terra che può fregare Rosy Abate. La donna è uscita (quasi) indenne da qualsiasi avventura ed è sempre riuscita ad anticipare le mosse dei nemici. Quando Leonardino ha preso il cellulare per telefonare a Regina abbiamo avuto un sussulto, ma alla fine tutto è andato come doveva andare. Il colpo di scena principale è l'identità del padre di Rosy Abate, Nuzzo Santagata.

Dopo aver visto alcune foto di famiglia in uno dei covi del mafioso, Rosy era convinta che fosse stato Nuzzo il mandante dell'attentato ai genitori. In realtà Santagata era l'amante segreto della madre e ha scoperto che il vero padre biologico è proprio lui. Tuttavia la reunion di famiglia è durata poco perché Regina Santagata ha ucciso Nuzzo che si è gettato davanti a Rosy per salvarla dalla furia omicida della figlia.

Domenico Calcaterra o Luca Bonaccorso?

Pietro Valsecchi produttore di Rosy Abate La Serie ha dichiarato che sta lavorando ad una nuova sceneggiatura. Il personaggio di Squadra Antimafia ha ancora tantissimo da raccontare e dopo aver ritrovato suo figlio si è già dovuta separare, un finale aperto che fa ben sperare che in futuro la nostra Rosy Abate riuscirà a rifarsi una vita. A questo punto la domanda è: con chi? Sono tanti gli uomini della Regina di Palermo ma nel cuore dei fan c'è sempre Domenico Calcaterra, interpretato da Marco Bocci. Lo spin off ci ha fatto conoscere anche Luca Bonaccorso (Mario Sgueglia) e proprio lui potrebbe regalargli quella vita normale che Rosalia ha sempre sognato.